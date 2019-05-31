Кримськотатарську активістку Зудієву судитимуть за згадку в чужому дописі у Facebook

У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя на 31 травня заплановане засідання у справі кримськотатарської активістки, громадянської журналістки Лутфіє Зудієвої. Їй інкримінують «демонстрацію забороненої символіки».

Як передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії, в матеріалах справи фігурує скріншот публікації користувача Тагіра Мінібаєва від квітня 2014 року, в якому він тегнув (позначив – ред.) Зудієву.

«Я до таких адмінзатримань і справ ставлюся, як до перших сигналів, які пройшли спочатку через адміністративний процес, а далі – серйозні кримінальні справи. Це очікуване явище. На жаль, не бачу іншого варіанту розвитку ситуації в Криму. Але для самих силовиків було б краще не відловлювати жінок таким ось чином. Це зайвий шум і провокація», – сказала активістка.

Також вона розповіла, що адвокат Еміль Курбедінов зміг до неї потрапити тільки після того, як активістка пройшла медобстеження.

Російські силовики, каже активістка, вилучили у неї телефон.

30 травня в Джанкої російські силовики затримали кримськотатарську активістку, правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієвої. Їм інкримінують «демонстрацію забороненої символіки», що передбачає адміністративний арешт. Публічних коментарів російських силових відомств щодо затримань наразі немає.

Пізніше Муміне Салієву відпустили, суд щодо неї теж має відбутися 31 травня о 9:30.

Раніше голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін закликав світову спільноту вимагати звільнення затриманих 30 травня в анексованому Росією Криму кримськотатарських правозахисниць Лутфіє Зудієвої та Муміне Салієвої.