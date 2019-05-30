В анексованому Криму відпустили одну із затриманих кримськотатарських активісток

Кримськотатарську активістку, дружину фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву відпустили з російського Центру з протидії екстремізму в Сімферополі.

Як розповіла активістка об’єднанню «Кримська солідарність», щодо неї відкрили адміністративну справу про демонстрацію забороненої символіки.

«Був складений протокол, ми поїхали на вулицю Лютневу, в Центр наркології, де я пройшла огляд, що не вживала алкоголь і наркотичні засоби. Мені віддали копію протоколу затримання. Суд відбудеться завтра о 9:30 ранку», – розповіла Салієва на відео, розміщеному «Кримською солідарністю».

Вона розцінює своє затримання як акт тиску на неї, а також на її чоловіка Сейрана Салієва, який заарештований і перебуває в СІЗО Сімферополя. Він є фігурантом бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

30 травня в Джанкої російські силовики затримали кримськотатарську активістку, правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієвої. Їм інкримінують «демонстрацію забороненої символіки», що передбачає адміністративний арешт. Публічних коментарів російських силових відомств щодо затримань наразі немає.

Після анексії фактична російська влада практикує у Криму масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман.