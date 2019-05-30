У Криму і Росії з політичних мотивів переслідують 115 українців – правозахисниця

У Росії і на території анексованого нею Криму з політичних мотивів переслідують 115 українців, повідомила правозахисниця Марія Томак.

«Із цих 115 громадян України – 63 є кримськими татарами, 38 зі 115 вже засуджені, решта перебуває на етапі досудового слідства», – повідомила Томак.

Вона уточнила, що йдеться про тих громадян України, яких утримують у СІЗО або в колоніях.

Після анексії фактична російська влада практикує у Криму масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман.