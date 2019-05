«Припинили грати в путінське джентльменство»: в окупованому Криму затримали кримськотатарських активісток

Російські силовики 30 травня затримали в окупованому Росією українському Криму двох кримськотатарських активісток – Лутфіє Зудієву в Джанкої та Муміне Салієву в Бахчисараї. Перша є активісткою громадського об'єднання «Кримська солідарність», друга – дружиною фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Вони неодноразово виступали на міжнародних майданчиках із розповідями про репресії на півострові. У чому їх звинувачують і що їм загрожує, з'ясовували журналісти Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

Активістки та їхні рідні розповідають, що Лутфіє Зудієву і Муміне Салієву затримували невідомі люди в цивільному, які представилися співробітниками російського Центру з протидії екстремізму (Центру «Е»). Жінок утримували там понад п'ять годин. На них чекає суд.

«Очі і серце вільного Криму»

У Джанкої російські силовики затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву.

Чоловік активістки Сейтасан Зудієв повідомив Крим.Реалії, що затримання відбулося, коли вони разом поверталися з ринку. Російські силовики, які були одягнені в цивільний одяг, заблокували проїзд автівці Сейтасана Зудієва і попросили Лутфіє проїхати до Сімферополя для складання адмінпротоколу. Після цього Лутфіє Зудієву відвезли до Центру «Е» в Сімферополі.

За інформацією кримського адвоката Еміля Курбедінова, активістку затримали співробітники Центру з протидії екстремізму МВС Росії. Зудієвій інкримінують статтю 20.3 КоАП Росії – «демонстрація забороненої символіки». Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі рублів або адміністративного арешту.

Лутфіє Зудієва – філолог за освітою, мати чотирьох дітей. До 2014 року керувала дитячим центром «Еліф» у Джанкої. А після початку переслідувань кримських татар російськими силовиками почала займатися правозахисною діяльністю. Активістка, зокрема, захищала в Джанкойському суді двох учасників одиночних пікетів «Наші діти – не терористи», що проходили на півострові в 2018 році.

Сьогодні принили гратися в путінське джентльменство. Затримали Лутфіє Зудієву. Правозахисницю

«Сьогодні припинили гратися в путінське джентльменство. Затримали Лутфіє Зудієву. Правозахисницю. Можливо, її знають не всі. Але саме завдяки Лутфіє ми тут, на материку, в будь-який час можемо дізнатися, кого затримали, кого відвезли, де утримують. Лутфіє на зв'язку 24 години на добу вже п'ять років. Лутфіє забезпечила зв'язок між адвокатами 24 моряків і журналістами під час судів у Сімферополі в перші дні після захоплення українських військових. Лутфіє – очі і серце вільного Криму на окупованому півострові», – заявляє кримськотатарський журналіст Осман Пашаєв.

Сама Лутфіє Зудієва раніше розповідала Крим.Реалії, що, живучи на півострові, готова боротися за права свого народу, навіть «якщо весь світ відвернеться від неї».

Ти до всього готовий і робиш те, що повинен. Нехай навіть весь світ відвернеться

«Мені подобається концепція hope for the best, but prepare for the worst (сподівайся на краще, але готуйся до гіршого). З таким підходом ти не відчуваєш розчарувань у людях, організаціях, ЗМІ, державах. Це зовсім не означає, що ти пливеш, як перо по воді, спостерігаючи за ситуацією. Просто ти до всього готовий і робиш те, що повинен. Нехай навіть весь світ відвернеться. Важливим є те, з чим саме ти постанеш перед Господом», – стверджує вона.

Мати, активістка, аспірантка

Разом із Лутфіє Зудієвою в Центр «Е» 30 травня доставили кримськотатарську активістку Муміне Салієву.

Жителька Бахчисарая є активісткою «Кримської солідарності», дружиною фігуранта бахчисарайської «справи «Хізб ут-Тахрір», координатором «Кримського дитинства» – проекту із захисту дітей кримських політв'язнів.

У самої Муміне є четверо дітей: син і три дочки. Вони, як і 166 інших кримських дітей, залишилися без батька, оскільки він із 2017 року перебуває в СІЗО за звинуваченням у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Ми бачимо відверту дискримінацію і репресії щодо корінного народу Криму – кримських татар

Муміне Салієва – одна з тих, хто регулярно відвідує суди над активістами і не боїться заявляти про репресії російської влади щодо її співвітчизників.

«Ми спостерігаємо масові затримання кримських татар у громадських місцях і місцях компактного проживання тільки за те, що люди виходять висловити свою незгоду легітимним шляхом. Знімають відбитки пальців, беруть аналізи ДНК, відбирають мобільні телефони, щоб не було розголосу, погрожують розправою ... Влада зневажає свої ж закони, нехтуючи тим самим наші права. Уже сфабриковані десятки кримінальних кейсів, понад сотня адміністративних стягнень. Сьогодні понад 100 дітей залишилися без своїх батьків, годувальників. Ми бачимо відверту дискримінацію і репресії щодо корінного народу Криму – кримських татар», – заявляла раніше Муміне Салієва в Києві.

Правозахисна діяльність і виховання дітей самотужки не заважають Муміне Салієвій писати дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

«Поводимось мирно, але якось загрожуємо»

Співробітники Центру «Е» не допустили адвоката до Лутфіє Зудієвої і Муміне Салієвої. Еміль Курбедінов повідомив, що намагався потрапити до затриманих, але силовики не пропустили його, пославшись на наказ від керівництва. Пізніше туди прибула адвокат Ліля Гемеджи, але і її не пропустили.

Чомусь прислали співробітників поліції розганяти мирних людей, а не з'ясовувати, хто ж викрав двох жінок у Бахчисараї і Джанкої

Після того, як стало відомо про недопуск кримських адвокатів до затриманих активісток, біля будівлі Центру «Е» почали збиратися рідні затриманих і небайдужі люди. За даними «Кримської солідарності», до присутніх вийшли російські силовики і зачитали їм попередження про заборону проведення несанкціонованих акцій. Вони також зібрали з людей пояснювальні записки і вимагали відійти від будівлі на 200 метрів.

Еміль Курбедінов назвав ці дії силовиків необґрунтованими: «Чомусь прислали співробітників поліції розганяти мирних людей, а не з'ясовувати, хто ж викрав двох жінок у Бахчисараї і Джанкої. Ось на це чомусь держава не спрямовує свої сили. У мирних громадян відбирають пояснення, коли потрібно відбирати пояснення у тих, хто викрадає жінок».

«Коли ми дізналися про затримання, спочатку не повірили. Ми вже звикли, що постійно щодо чоловіків якісь заходи вживають: затримують, заарештовують. Але коли таке відбувається стосовно жінок, це щось нове. Особливо в великий місяць Рамадан. Для нас це велике здивування, приїхали підтримати. Поводимося мирно, адекватно, громадський порядок не порушуємо. Але чомусь вони (силовики – ред.) вирішили, що ми якось загрожуємо. До мене підійшов співробітник поліції, попросив написати пояснювальну. Я погодився, написав, що це моя громадянська позиція. Якщо вашого родича або друга затримають, будь-який адекватний чоловік приїде, щоб з'ясувати, в чому справа. Ось і ми приїхали», – розповів «Кримській солідарності» кримчанин Гафар (прізвище не називається), який прибув 30 травня до Центру «Е».

У Центрі «Е» поки публічно не коментували інформацію про затримання Лутфіє Зудієвої та Муміне Салієвої.

Кримськотатарський активіст Сейдамет Мустафаєв повідомив, що заяви рідних до поліції про викрадення Лутфіє Зудієвої і Муміне Салієвої теж поки залишаються без відповіді.

Увечері з Центру «Е» відпустили Муміне Салієву. Вона підтвердила, що стосовно неї порушено адміністративне провадження за 20.3 КоАП Росії.

Я це розцінюю як акт тиску на мене, мого чоловіка і весь кримськотатарський народ. Це привід, щоб налякати нас і змусити мовчати

«У процесі бесіди з майором поліції мені повідомили про адміністративне правопорушення за статтею 20.3 КоАП, був складений протокол доставлення. Потім ми попрямували в Центр наркології, де я пройшла огляд, що я нормальна, адекватна людина і не вживала алкоголю. Я це розцінюю як акт тиску на мене, мого чоловіка і весь кримськотатарський народ. Це привід, щоб налякати нас і змусити мовчати», – заявила вона.

Що саме стало причиною затримання Муміне Салієвої, можна буде дізнатися вранці 1 червня під час розгляду її адмінпротоколу в Київському районному суді Сімферополя.

Лутфіє Зудієву також відпустили з Центру «Е» увечері в четвер. У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя на 31 травня заплановане засідання у її справі, Зудієвій інкримінують ст. 20.3 КоАП Росії – «демонстрація забороненої символіки». Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, в матеріалах справи фігурує скріншот публікації користувача Тагіра Мінібаєва від квітня 2014 року, в якому він позначив Зудієву.

«Я до таких адмінзатримань і справ ставлюся як до перших сигналів, які пройшли спочатку через адміністративний процес, а далі – серйозні кримінальні справи. Це очікуване явище. На жаль, не бачу іншого варіанту розвитку ситуації в Криму. Але для самих силовиків було б краще не відловлювати жінок таким ось чином. Це зайвий шум і провокація», – сказала активістка.

«Це діє на всіх незгодних»

Кримські адвокати розцінюють подію з активістками як тиск на всіх кримських татар і правозахисну спільноту на півострові.

«Оскільки Лутфіє Зудієва – універсальна людина, і висвітлює події, і допомагає сім'ям, і організовує заходи, листи політв'язням, то це (її затримання – ред.) діє на всіх незгодних із тим становищем, в якому опинився Крим. Це тиск на таких людей», – заявив Крим.Реалії кримський адвокат Едем Семедляєв.

Кримський адвокат Ліля Гемеджи називає затримання активісток незаконним.

Затримання двох жінок, на утриманні яких перебувають четверо малолітніх дітей, є незаконним і необґрунтованими

«Затримання двох жінок, на утриманні яких перебувають четверо малолітніх дітей, є незаконним і необґрунтованими. Їх затримували цивільні особи, які представилися співробітниками Центру з протидії екстремізму. На якій підставі, ніхто не пояснив, адвокатів до активісток не допустили. Наші спроби дізнатися що-небудь були безуспішними. Нам вдалося додзвонитися до заступника начальника Центру «Е», але він вважає, що це не в його компетенції. Подібні затримання людей, недопуск адвокатів, у першу чергу, підтверджують, що ці методи є більш ніж незаконними, що репресивна машина, яка запущена в Криму, підминає під себе абсолютно всіх. І сьогодні це акція залякування не тільки двох активісток, а всіх кримчан», – заявила Ліля Гемеджи.

Адвокати зазначають, що за статтею про «демонстрацію забороненої символіки» в окупованому Росією українському Криму вперше переслідують жінок. До цього фігурантами таких адміністративних справ були чоловіки – кримськотатарські активісти, мусульмани. Практика їхніх переслідувань показала, що після подібних адміністративних статей може з'явитися і кримінальне переслідування.

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».