«Репресії проти тих, хто висвітлює репресії»: НСЖУ засудила затримання активісток у Криму

Затримання російськими силовиками в анексованому Криму громадянської журналістки, активістки «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієвої і кримськотатарської активістки Муміне Салієвої 30 травня свідчить про посилення політики репресій, яку російська влада проводить на анексованому півострові, заявили в Національній спілці журналістів України (НСЖУ).

НСЖУ «рішуче протестує проти репресій щодо активістів, громадянських журналістів, які висвітлюють події на півострові», написав ввечері 30 травня у Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Репресії проти тих, хто висвітлює репресії. У Криму російська влада продовжує брутально тиснути на єдиний стабільний канал незалежного інформування про кримські реалії – громадянських журналістів, – написав Томіленко. – І ми, і наші міжнародні партнери солідарні з Луфтіє та її колегами і вимагаємо свободи для них».

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Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайської «справи «Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву.

Їм інкримінують «демонстрацію забороненої символіки», що передбачає адміністративний арешт. Силовики відпустили обох активісток, 31 травня в їхніх справах мають відбутися суди.

Раніше голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін закликав світову спільноту вимагати звільнення правозахисниць.

Кримські і російські силові відомства ситуацію наразі не коментували.