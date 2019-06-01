Російські суди в Криму 31 травня судили двох кримськотатарських активісток – Лутфіє Зудієву і Муміне Салієву. Напередодні обох жінок затримали. Лутфіє Зудієва є активісткою громадського об'єднання «Кримська солідарність», Муміне Салієва – дружина фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Вони неодноразово виступали на міжнародних майданчиках із розповідями про репресії на півострові.

Приблизно 300 осіб з усього Криму приїхали до підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя підтримати кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієву і Муміне Салієву, щодо яких розглядали адміністративні справи за ст. 20.3 КоАП Росії, повідомив кореспондент Крим.Реалії.

Судове засідання було призначене на 9:30, проте його перенесли на пізніший час. До будівлі суду підігнали автозак із російськими силовиками, прибули кілька груп співробітників поліції, омонівців.

«Це акт залякування»

Київський райсуд Сімферополя 31 травня визнав кримськотатарську активістку, дружину фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Муміне Салієву винною в порушенні ст. 20.3 КоАП Росії (демонстрація символіки забороненої організації) і оштрафував її на 1000 рублів.

Як повідомив кореспондент Крим.Реалії, Салієву засудили за репост у соцмережі Facebook у 2013 році. Під час засідання співробітник поліції Олексій Малеванець, який склав протокол про адмінпорушення, ​пояснив, що затримання Салієвої в Бахчисараї і доставлення в російський Центр протидії екстремізму в Сімферополі з подальшим недопуском до неї адвоката – це рішення вищого керівництва. Малеванець підтвердив, що правоохоронці могли викликати Салієву повісткою без затримання.

Захист Муміне Салієвої планує оскаржити рішення підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя.

«Наша позиція залишається незмінною, ми готові боротися до кінця. Буде апеляційна скарга. Впевнена на 100%, що Верховний суд Криму залишить її без задоволення, але важливий сам факт того, що ми відстоюємо свою позицію в суді», – сказала адвокат Ліля Гемеджи.

Недопуск адвоката і заборона на будь-яку комунікацію із зовнішнім світом, можу сказати, що це акт залякування

Вона зазначила, що затримання її підзахисної проводилося з грубими порушеннями, а справа «шита білими нитками».

Муміне Салієва заявила, що вважає адміністративну справу тиском на активістів у Криму, однак сподівається, що результат буде протилежним – «більше згуртує, консолідує народ».

«Оцінюючи, як відбувалося затримання – є прийнятніші способи притягнути до відповідальності, та ж повістка. Недопуск адвоката і заборона на будь-яку комунікацію із зовнішнім світом, можу сказати, що це акт залякування. Але, бачачи, скільки людей у суді, я розумію, що це новий виток народження активу серед жінок Криму, консолідації народу. На місце одних приходять десятки, сотні інших», – сказала Салієва.​

Оголошення вироку Лутфіє Зудієвій чекали майже 5 годин

Кримськотатарська активістка, правозахисниця Лутфіє Зудієва під час засідання в підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя заявила, що справа проти неї сфабрикована, а адміністративне переслідування з боку російських правоохоронців «мотивоване правозахисною діяльністю».

За словами Зудієвої, в матеріалах справи фігурує скріншот публікації користувача Тагіра Мінібаєва від квітня 2014 року, в якому він тегнув (позначив – КР) Зудієву.

Зудієва зазначила, що протягом п'яти років не виявляла у себе на сторінці в соцмережі Facebook тих фото, що лягли в основу її адміністративної справи.

Зудієва наголосила, що адмінпровадження проти неї – це інструмент тиску на неї та інших активістів у Криму з метою змусити їх припинити інформаційну та правозахисну діяльність.

Під час судового засідання в підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя захист Зудієвої заявив про «грубі порушення» з боку правоохоронних органів під час її затримання та складання протоколу про адмінпорушення.

Адвокат Лутфіє Зудієвої Еміль Курбедінов підкреслив, що 30 травня його не допускали до Зудієвої в будівлю російського Центру з протидії екстремізму для надання юридичної допомоги. У підсумку захисник заявив до прокуратури про злочин, зокрема, про перевищення посадових повноважень співробітниками Центру «Е».

Також він акцентував увагу на протиріччях в експертному висновку кримського історика-політолога Андрія Нікіфорова, у якого немає знань арабської мови, тому він не може знати про зміст написів на символіці, названій ним екстремістською.

Крім того, в дослідницькій частині висновку експерта фігурує ім'я Муміне Салієвої, в той час, як правопорушення інкримінують Лутфіє Зудієвій.

Адвокат Маммет Мамбетов зазначив, що в справі не фігурують постраждалі від інкримінованого правопорушення. Адвокат зазначає, що якщо правопорушення не завдає шкоди суспільству, то провадження підлягає закриттю.

Представники Центру «Е» не коментували заяви адвокатів Зудієвої.

Суд щодо справи Лутфіє Зудієвої затягнувся. Як заявляв адвокат Зудієвої Еміль Курбедінов, суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Ольга Гуріна «затягує оголошення в адміністративній справі».

Ми тут 8 годин усього, і вже понад 4 години суддя перебуває у дорадчій кімнаті.

«Ми перебуваємо на судовому засіданні в адміністративній справі Лутфіє Зудієвої з 14:00. Ми тут 8 годин усього, і вже понад 4 години суддя перебуває у дорадчій кімнаті. Пішла туди о 17:30, а ми все чекаємо оголошення. Досі немає рішення», – заявив Курбедінов приблизно о 22 годині 31 травня.

При цьому багато хто з тих, хто приїхав підтримати активісток Муміне Салієву і Лутфіє Зудієву, перебували під будівлею суду з 9:00 ранку.

«Я вперше беру участь у такому довгому судовому засіданні, ще й у ролі особли, що притягається. Навіть важко відповісти, з чим це пов'язано, вже понад чотири години ми очікуємо рішення судді», – зазначила в коментарі Крим.Реалії Зудієва.

Пізно ввечері підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя визнав Зудієву винною в порушенні ст. 20.3 КоАП Росії (демонстрація символіки забороненої організації) і оштрафував її на 2000 рублів.

За словами Зудієвої, адміністративне провадження проти неї було відкрито навмисне, з «чіткою метою скомпрометувати в очах громадськості» і завдати репутаційних втрат, вона вважає себе не винною в адміністративному порушенні.

Складно говорити без сліз. Завдяки вам, ми всі п'ять років продовжуємо захищати цінності нашого народу

Також Зудієва подякувала людям, які прийшли 31 травня підтримати її під будівлю підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя.

«Хочу подякувати всім людям, які перебувають до такого пізнього часу біля будівлі суду. Складно говорити без сліз. І все, що відбувається в будівлі цього суду, не має значення, тому що найголовніше – це те, що за його межами. Завдяки вам, ми всі п'ять років продовжуємо захищати цінності нашого народу. Окреме спасибі всім, хто був сьогодні вдома і писав слова підтримки, звертався з молитвами до Всевишнього, писав у соцмережах. Не тільки в Криму, але і на материковій частині Україні, а також в інших країнах», – сказала Зудієва.

У Москві 31 травня пройшли одиночні пікети на підтримку кримськотатарських активісток.

Як повідомила одна з учасниць акції, російська активістка Віра Лаврешина, активісти тримали плакати з написами англійською мовою: «#Лутфіє #Муміне» і «Я стою на знак солідарності з кримськотатарським народом».

За її словами, під час акції до активістів приєднався молодий чоловік, який катався на скейтборді поблизу.

«(Молода людина – КР) сказала, що він кримчанин, що він за свободу кримськотатарського народу і категорично проти воєн і окупацій. Крим буде вільним!» – зазначила Лаврешина.

Довідка: Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта бахчисарайської «справи «Хізб ут-Тахрір», координаторку ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши адміністративні справи.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін напередодні звернувся до світової спільноти із засудженням дій російських силовиків, які затримали двох кримськотатарських активісток. Прокуратура АРК розслідує це затримання як незаконне позбавлення волі.

Головне управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим і Севастополі відкрило кримінальне провадження через затримання на півострові кримськотатарських активісток.

За інформацією українських правоохоронців, кримінальне провадження відкрито за ст. 146 ч. 2 КК України (незаконне позбавлення волі), за що передбачена кримінальна відповідальність – до п'яти років позбавлення волі.​