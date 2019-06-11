Російські силовики затримали на адмінкордоні кримськотатарську активістку Гульсум Алієву – адвокат

Кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Гульсум Алієву російські силовики затримали на адмінкордоні з анексованим Кримом за звинуваченням в «порушенні ненависті або ворожнечі» (стаття 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії) за пост у Facebook. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Алієвої Алек Ладин.

Алієву затримали, коли вона намагалася в’їхати на територію тимчасово окупованого півострову. Представники російський правоохоронних органів стверджують, що Алієву розшукувала ФСБ.

Алієву доставили у відділення поліції в Армянську, де вона в супроводі адвоката очікує прибуття співробітників ФСБ.

За словами адвоката, Алієву збиралися відпустити з відділення поліції, проте тільки після того, як візьмуть відбитки пальців. Захист відмовився це виконувати.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».