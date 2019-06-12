Кримські татари на виборах до Верховної Ради: на шляху до деокупації півострова

Кілька українських політичних партій внесли до своїх передвиборчих списків представників Меджлісу кримськотатарського народу. Так, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз були внесені до списків партії п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність». Голова Меджлісу Рефат Чубаров став третім номером у списку партії «Сила і честь» Ігоря Смешка, як він зазначив, за її «чітку позицію щодо Криму».

Прем’єрміністр України Володимир Гройсман днями назвав дев’ятьох членів своєї партії «Українська стратегія Гройсмана», які разом із ним очолять партійний список. Серед них ‒ перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар (Джапарова). До списку партії «Голос» Святослава Вакарчука увійшли виконавчий директор компанії ASTEM, делегат Курултаю кримськотатарського народу Рустем Умеров і координаторка ініціативи «КримSOS» Таміла Ташева.

Меджліс вивчив політичні програми партій і погляди їхніх лідерів, у першу чергу в частині позиції з питання окупованих територій і євроатлантичної інтеграції

Як пояснив в ексклюзивному коментарі проектові Крим.Реалії лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, перед ухваленням такого рішення Меджліс вивчив політичні програми партій і погляди їхніх лідерів, у першу чергу в частині позиції з питання окупованих територій і євроатлантичної інтеграції.

«Це були найважливіші питання, і всі партії, у списках яких є наші представники, поділяють нашу точку зору з цих питань. Окремо ми обговорювали позицію кримських татар у разі, якщо між партіями виникнуть будь-які суперечності. У підсумку ми вирішили: щодо кожного суперечливого питання буде виноситися окреме рішення Меджлісу, і наші депутати виконуватимуть його. Це влаштувало всіх лідерів партій, оскільки репутація Меджлісу досить висока», ‒ пояснив Мустафа Джемілєв.

У свою чергу, Ахтем Чийгоз підкреслює: потреба політичних партій мати у своїх лавах представників кримських татар була високою, особливо з огляду на міжнародну популярність кримськотатарських лідерів.

«Раніше ми вже висували ініціативу, щоб Крим хоча б номінально брав участь у виборчих процесах і міг би вибирати своїх представників. Звичайно, для цього кримчанам довелося б виїжджати для голосування на територію материкової України, і, можливо, в такому волевиявленні взяли б участь не сотні тисяч, як раніше, а тільки десятки тисяч людей. Однак ця ініціатива так і не отримала законодавчого закріплення. В результаті ми вибрали інший шлях для забезпечення представників Криму в українському парламенті», ‒ сказав заступник голови Меджлісу в коментарі Крим.Реалії.

Шанси Ахтема Чийгоза і Мустафи Джемілєва на майбутніх виборах до Верховної Ради є високими

На думку Рефата Чубарова, шанси Ахтема Чийгоза і Мустафи Джемілєва на майбутніх виборах до Верховної Ради є високими. Як повідомив Мустафа Джемілєв, якщо він знову стане депутатом, одним із головних його завдань буде ухвалення законопроекту про перетворення Криму в національну автономію.

«Відповідно до доручення попереднього президента Петра Порошенка була сформована робоча група, яка сформулювала рекомендації, в якій саме формі належить внести зміни до Конституції з цього приводу. На жаль, президент не встиг подати їх до Верховної Ради, де цим правкам належить пройти тривалу процедуру затвердження. Для початку вони надсилаються до конституційної комісії, і, за моїми відомостями, більшість членів комісії мають підтримати запропоновані зміни. Потім більшістю голосів депутати мають проголосувати за спрямування тексту правок до Конституційного суду, який перевіряє їх на предмет відповідності Конституції. Після цього текст має бути ухвалений кваліфікованою більшістю в дві третини голосів депутатів Верховної Ради. Саме ініціювання цієї процедури я розглядаю як один зі своїх пріоритетів.

На жаль, коли я між першим і другим туром виборів поставив запитання панові Зеленському про ставлення до кримської національно-територіальної автономії, це стало єдиним із моїх запитань, відповідь на яке була дуже туманною. Однак ми не хотіли б робити поспішних висновків: можливо, співробітники команди Зеленського просто не володіли в той момент всією інформацією щодо цієї теми. Я сподіваюся обговорити це питання особисто на зустрічі з Володимиром Зеленським», ‒ повідомив Мустафа Джемілєв.

Окрім того, Ахтем Чийгоз підкреслив важливість продовження розвитку проектів зміцнення армії і євроатлантичної інтеграції, розпочатих за попередньої адміністрації.

Нам треба дотримуватися того шляху, який уже був пройдений у частині зміцнення української державності й обороноздатності

«Нам треба дотримуватися того шляху, який уже був пройдений у частині зміцнення української державності й обороноздатності. Декомунізація, зміцнення армії, прагнення до Євросоюзу і НАТО ‒ всі ці складові самі собою вже сприяють якнайшвидшій деокупації Криму. Зміцнення військової могутності ‒ можливо, один із найважливіших факторів, здатних змусити агресора рахуватися з Україною. До того ж не варто забувати, що ці досягнення коштували життя багатьом людям. Звичайно, отримання Кримом статусу національної автономії теж відіграє велику роль», ‒ додає заступник голови Меджлісу.