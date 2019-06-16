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16 Червень 2019, Київ 09:32
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Треба посилити санкції проти Росії? | Крим.Реалії

Треба посилити санкції проти Росії? | Крим.Реалії
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Посилити санкції проти Росії – закликає Міністерство закордонних справ України. Після того, як силовики РФ провели чергове масове затримання. За день забрали з будинків вісьмох кримських татар. Їх звинуватили в участі у Хізб ут Тахрір – організації, яку в Росії вважають терористичною. Шістнадцять дітей залишилися без догляду батька. Нові затримання – це репресії проти корінного населення під прикриттям «боротьби з тероризмом» – переконані у МЗС України. За роки анексії за обвинуваченням у тероризмі заарештували шістдесят шість кримських татар. Хто цього разу? Та як відбувалися обшуки?

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