Треба посилити санкції проти Росії? | Крим.Реалії

Посилити санкції проти Росії – закликає Міністерство закордонних справ України. Після того, як силовики РФ провели чергове масове затримання. За день забрали з будинків вісьмох кримських татар. Їх звинуватили в участі у Хізб ут Тахрір – організації, яку в Росії вважають терористичною. Шістнадцять дітей залишилися без догляду батька. Нові затримання – це репресії проти корінного населення під прикриттям «боротьби з тероризмом» – переконані у МЗС України. За роки анексії за обвинуваченням у тероризмі заарештували шістдесят шість кримських татар. Хто цього разу? Та як відбувалися обшуки?