МЗС України закликає посилити санкції проти Росії через нові арешти в Криму

Міністерство закордонних справ України закликає посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію через порушення прав людини в Криму.

Зокрема, у відомстві відзначили, що висловлюють протест у зв’язку з обшуками, затриманнями і арештами кримських татар, які пройшли на півострові напередодні.

«Як і в попередніх випадках, російська окупаційна влада продовжує репресії проти корінного населення під прикриттям «боротьби з тероризмом». Так, ще вісім кримських татар – Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов – були затримані окупаційною владою за сфабрикованою справою «Хізб ут-Тахрір», – мовиться у повідомленні відомства .

У МЗС України вважають, що «нові каральні акції в Криму» – це реакція Росії на позови Києва, а також на слухання, які проходять зараз в Міжнародному суді ООН і Третейському суді в Гаазі.

Після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків. У той же день суд почав обирати їм запобіжні заходи.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».