Прокуратура АРК порушила провадження через обшуки у кримських татар

Українські правоохоронні органи порушили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в окупованому Криму. Про це 10 червня повідомляє прес-служба Прокуратури Автономної Республіки Крим.

«Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла)», – ідеться в повідомленні.

За повідомленням, у разі підтвердження інформації про затримання осіб, у яких проводилися обшуки, діям російських силовиків буде надана додаткова правова оцінка.

Після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано 8 чоловіків.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбуваються в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в кількох районах.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».