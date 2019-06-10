В окупованому Криму після обшуків російські силовики затримали вісім кримських татар

Після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано 8 чоловіків, повідомив проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

В Алушті затримані Руслан Нагаєв і Ельдар Кантемиров, у селі Малий Маяк – Руслан Месут, у селі Ізобільне – Ленур Халілов, голова місцевої релігійної громади. Халілов підозрюється в організації осередку «Хізб ут-Тахрір» в Алушті (ч. 1 ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії). За версією слідства, в цьому осередку перебувають і Кантемиров із Нагаєвим.

У селі Зуя Білогірського району затриманий активіст Айдер Джеппаров, у Білогірську – Різа Омеров. Його батько Енвер Омеров затриманий рано вранці на шляху до Ростова-на-Дону. Енвер Омеров їхав на судове засідання у першій сімферопольській «справі «Хізб ут-Тахрір» разом із дочкою Фатмою Ісмаїловою, дружиною політв’язня Айдера Ісмаїлова. Співробітник ФСБ повідомив, що Енвера Омерова повезуть в управління російського МВС у Керчі, однак після прибуття Ісмаїлової туди їй сказали, що батька не привозили. Зараз невідомо, де перебуває Енвер Омеров.

У селищі Строганівка під Сімферополем затриманий Ескендер Сулейманов, брат політв'язня Руслана Сулейманова, заарештованого під час масових обшуків 27 березня 2019 року. За інформацією активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність», обшук проводив слідчий Сергій Махньов, який очолює слідчу групу з другої сімферопольської «справи «Хізб ут-Тахрір». Під час обшуку Махньов заявив, що справу Ескендера Сулейманова об’єднають із кримінальною справою, в якій проходить його брат.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбуваються в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в кількох районах.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».