Російські силовики здійснюють масові обшуки в окупованому Криму, є затримані

В окупованому Криму російські силовики здійснюють обшуки в кількох районах, повідомляють кримськотатарські активісти у мережі Facebook. Про це інформує проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

За повідомленням громадського об'єднання «Кримська солідарність», «слідчі заходи» відбуваються в Алушті у Ельдара Кантемирова, в селі Малий Маяк Алуштинського району у Руслана Месутова, в селі Строганівка Сімферопольського району у Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 року). Також повідомляється про обшуки в будинках сина й батька, Різи та Енвера Омерових у Білогірську та в селі Кам’янка Сімферопольського району. Різу Омерова силовики затримали і відвезли в невідомому напрямку.

Після обшуку російські силовики затримали і відвезли до відділу ФСБ Росії в Криму також Ескендера Сулейманова.

Ельдара Кантемирова відвезли з Алушти до села Зарічне, за місцем прописки, де також відбувається обшук.

Крім того, є повідомлення про обшук у селі Ізобільне Алуштинської міськради в будинку голови місцевої релігійної громади Ленура Халілова.

Публічних коментарів російські силовики з цього приводу ще не давали. Крим.Реалії з'ясовують подробиці подій.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».