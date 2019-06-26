У центрі Запоріжжя підняли національний прапор кримських татар

У Запоріжжі на площі Фестивальній 26 червня відбулася акція до Дня кримськотатарського прапора. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники заходу роздавали перехожим кримськотатарські прапорці, аби нагадати про ситуацію в Криму та таким чином підтримати кримських татар.

Активісти також підняли кримськотатарський прапор на флагшток, встановлений на центральній площі міста. В центрі Запоріжжя стяг висітиме упродовж всього дня.

«Я сама кримчанка, і моє життя, починаючи з 1988 року, дуже тісно пов’язано з кримськими татарами відтоді, як вони отримали змогу повернутися на свою землю. І вже переїхавши сюди я завжди підтримую всі акції, які проводять кримські татари тому, що це власне моє відношення до цієї нації. Я вважаю, що останні п’ять років показали хто кому брат. Це дуже чітко видно. Сьогодні день кримськотатарського прапору і весь світ відзначає цей день. Мабуть всюди, де є кримські татари, а зараз всюди, де є навіть просто кримчани – не етнічні кримські татари, власне як я, ми підтримуємо цей день, проводимо акції. Ми нагадуємо, що Крим – це Україна, окупація рано чи пізно закінчиться і все буде добре», – розповіла співорганізаторка акції, кримчанка Наталя.

Акція з підняття кримськотатарського прапору на центральному флагшткові Запоріжжя відбувається втретє.

День кримськотатарського прапора почали відзначати кілька років тому в Криму. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар – полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою – золотого кольору.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».