Слідчому ФСБ заборонили обмежувати термін ознайомлення зі справою фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» 

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 червня відмовив слідчому ФСБ Росії Дмитру Грамашову в клопотанні обмежити фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» терміни ознайомлення з матеріалами справи, повідомляє з посиланням на адвокатів проект Радіо Свобода Крим Реалії.

За словами адвокатів фігурантів справи Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Сервера Зекір’яєва, Тимура Ібрагімова, Едема Смаілова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва і Ернеса Аметова, слідство хотіло за 5 робочих днів ознайомити їх з 17-ма томами кримінальної справи.

«Мій підзахисний Сервер Мустафаєв знайомився з матеріалами справи протягом 17 днів, це близько 53 годин, 6 томів кримінальної справи, середня кількість сторінок одного тому – 250. Виходить, на одну сторінку у нього йшла одна третя хвилини. На один том – трохи менше ніж 9 годин. Слідчий хотів прискорити цей темп і за 5 робочих днів ознайомити Сервера з рештою 17-ма томами кримінальної справи, не враховуючи речових доказів і аудіопрослуховування», – почснила адвокат Ліля Гемеджі.

Суд встиг розглянути клопотання тільки щодо чотирьох обвинувачених: Асанова, Салієва, Ібрагімова і Белялова. Після того як суд відмовив у їх задоволенні, слідчий вирішив відкликати решту клопотань.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.