Апеляцію щодо штрафу кримськотатарській активістці Зудієвій відхилили

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу кримськотатарської активістки, правозахисниці Лутфіє Зудієвої, яку раніше оштрафували на 2 тисячі рублів, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зудієва заявила, що вважає адміністративну справу проти себе за чужі дописи в соцмережі Facebook «методом тиску на правозахисну діяльність». Активістка клопотала про скасування рішення і закриття справи у зв’язку з відсутністю доказів своєї провини і неправомірного мотиву слідства.

«Суд не розглянув основні докази у справі – це три скріншоти публікацій третіх осіб, в яких мене відзначили і які мені поставили за вину. Це взагалі не можна розглядати як моє правопорушення. Але головне, суддя зачитував постанову протягом 15 хвилин, при цьому всього 5 хвилин знадобилося на його підготовку (час перебування в нарадчій кімнаті – ред.). Ця постанова була підготовлена заздалегідь і іншого рішення ми не очікували», – сказала Зудієва.

Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайського «справи «Хізб ут-Тахрір», координаторку ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши адміністративні справи.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін напередодні звернувся до світової спільноти із засудженням дій російських силовиків, які затримали двох кримськотатарських активісток. Прокуратура АРК розслідує це затримання як незаконне позбавлення волі.

Управління Нацполіції в Автономній республіці Крим і Севастополі відкрило кримінальне провадження через затримання кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієвої і Муміне Салієвої. Кримські і російські силові відомства ситуацію не коментували.