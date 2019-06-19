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19 Червень 2019, Київ 12:13
Новини | Політика

Російські силовики влаштували обшуки у двох будинках кримських татар в анексованому Криму

Наразі «слідчі дії» завершені, про причину обшуків наразі невідомо (фото ілюстративне)

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У середу вранці російські силовики влаштували обшуки за двома адресами у одному з сіл Білогородського району в анексованому Криму, повідомила на сторінці у Facebook громадська ініціатива «Кримська солідарність».

За даними активістів, обшуки провели в будинку Аксеіта Джанджакова та його 90-річної матері Ребії Сеттарової.

«За словами рідних, які повідомили про обшук, сам господар будинку (Аксеіт Джанджаков – ред.) перебуває за межами Криму. У домі мешкає інша людина», – йдеться в повідомленні.

І в будинку Джанджакова, і вдомі його матері «слідчі дії» вже завершені, додали активісти.

Підконтрольні Кремлю силові органи в Криму наразі не коментували причини обшуків.

/**/ /**/ /**/ Звинувачені в сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» у залі Північно-Кавказького окружного військового суду, Ростов-на-Дону, Росія. 17 червня 2019 року
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Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».

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