Посольство США: Росія продовжує несправедливо карати кримських татар

Посольство США в Україні висловило стурбованість через черговий вирок щодо п’ятьох кримських татар, яким 18 червня в Росії присудили тривалі терміни ув’язнення.

«Ми глибоко стурбовані тим, що вчора, як повідомляється, Росія засудила п’ятьох кримських татар на 12-17 років виправної колонії. Цей випадок – нова позначка в переліку несправедливих покарань кримських татар Росією», – мовиться в повідомленні.

18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва – до 13 років, Рустема Ісмаїлова – до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років. Рустема Ісмайлову, Узеїру Абдулаєву і Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило звинувачення. Сторона захисту арештантів заявила про намір оскаржити вирок.