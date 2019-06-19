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19 Червень 2019, Київ 19:53
Новини | Політика

Посольство США: Росія продовжує несправедливо карати кримських татар

Звинувачені в сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» у залі Північно-Кавказького окружного військового суду, Ростов-на-Дону, Росія. 17 червня 2019 року

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Посольство США в Україні висловило стурбованість через черговий вирок щодо п’ятьох кримських татар, яким 18 червня в Росії присудили тривалі терміни ув’язнення.

«Ми глибоко стурбовані тим, що вчора, як повідомляється, Росія засудила п’ятьох кримських татар на 12-17 років виправної колонії. Цей випадок – нова позначка в переліку несправедливих покарань кримських татар Росією», – мовиться в повідомленні.

/**/ /**/ /**/ Звинувачені в сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» у залі Північно-Кавказького окружного військового суду, Ростов-на-Дону, Росія. 17 червня 2019 року
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18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва – до 13 років, Рустема Ісмаїлова – до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років. Рустема Ісмайлову, Узеїру Абдулаєву і Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило звинувачення. Сторона захисту арештантів заявила про намір оскаржити вирок.

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