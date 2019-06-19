Джемілєв: Чубарову пропонували місце в «Європейської солідарності», але Меджліс ухвалив інше рішення

Національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв повідомив, що главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову пропонували місце у списку партії п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність», проте Меджліс ухвалив інше рішення. Про це він сказав в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії 19 червня.

«Нам здалося, що це (пропоноване місце для Чубарова у списку «Європейської солідарності», – ред.) на межі великого ризику і що за списком Смешко більш імовірно, що він пройде. Тим більше, він його бере в п’ятірку. Але, може бути, ми і помилилися. Поки що, як показують рейтинги, «Сила і честь» не проходить 5-відсотковий бар’єр. Будемо сподіватися, що все-таки пройде. Це буде велика втрата не тільки для нас, але і для українського парламенту», – вважає Джемілєв.

Позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня. Чубаров іде третім номером у списку партії «Сила і честь».