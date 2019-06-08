З'їзд партії Смешка: співзасновник «Партії регіонів», депутати «Самопомочі» і Гордон

Партія «Сила та честь» Ігоря Смешка офіційно оголосила, що йде на парламентські вибори і представила першу десятку своїх кандидатів, Хто до неї увійшов? Чому Смешко не розкриває інших прізвищ своєї команди? Та що на з'їзді робив співзасновник «Партії регіонів»? Про це – у репортажі Радіо Свобода.

8 червня. Субота. О пів на 11 ранку. Біля будівлі Торгово-промислової палати України – невеликий затор із людей. Усі вони прийшли на з'їзд партії «Сила та честь» Ігоря Смешка.

Декому з гостей та делегатів доводиться чекати, аби потрапити до середини. А от журналістів пропускають окремо.

Усередині – спекотно і людно. Хтось пригощається стравами з фуршету, хтось спілкується, а хтось робить фото на тлі спеціальної фотозони.

Біля неї помічаємо пару, в якій впізнаємо творче подружжя Віталія та Світлани Білоножків. Пояснюють: «Прийшли просто підтримати видатного державника».

– Балотуватиметесь? – запитуємо у Віталія Білоножка.

– Ще не знаю.

– Якщо запропонують місце, підете?

– Ну, піду... – сором'язливо відповідає він.

– Я думаю, що треба іти, – перехоплює ініціативу його дружина Світлана. – саме таким, як Віталій.

Дещо згодом Білоножко зізнається: таки справді «хоче послужити державі в трохи іншій іпостасі», бо «уже наспівався». Але якщо і балотуватиметься, то лише по списку.

«На мажоритарку грошей немає, – сміється. – І вкрасти ніде, і ніколи цим не займався».

Конференц-залу тим часом починають заповнювати люди. Шеф-редактор інтернет-видання «Гордон» Олеся Бацман допомагає гостям знайти свої місця.

Сама вона називає це «дружньою підтримкою» Ігорю Смешку.

«Я не буду балотуватися. Як я і казала, я не йду в політику. Я є і залишаюся в журналістиці», – запевняє вона.

І одразу додає, що ці політичні уподобанням «жодним чином» не відображаються і не відобразяться в подальшому на журналістській діяльності її та її чоловіка Дмитра Гордона.

Останній нещодавно очолив виборчий штаб Ігоря Смешка. Нині на з’їзд він прийшов як ведучий.

У розмові з Радіо Свобода Гордон зазначає: саме він радив Смешку, кого треба брати до команди. Каже, що саме так до «Сили і честі» потрапили Олена Сотник, Андрій Гайдуцький та Рефат Чубаров. Загалом йдеться про «4-5 кандидатур».

Сам Чубаров буквально за кілька хвилин до цієї розмові коментувати свою присутність на з’їзді не захотів.

«Таємниці немає жодної, але давайте послухаємо, подумаємо», – запропонував він.

А от Гордон охоче розповідає не лише про Чубарова, але й про решту членів команди Смешка. Наголошує: вона складається з «професіоналів в різних галузях» і «не має представників олігархату» та людей з сумнівною репутацією.

«На моє прохання ними (кандидатами – ред.) займалася служба безпеки і Ігор Петрович сказав, що після того, як служба безпеки партії скаже йому, що ці люди чисті, він буде включати їх в список», – описує процес формування партійного списку «Сили і Честі» Дмитро Гордон.

На уточнення Радіо Свобода, про яку саме службу безпеки йдеться, Гордон пояснює: «Про партійну». Каже, вона «дуже серйозна», адже складається з «колишніх керівників СБУ, МВС, прокуратури та зовнішньої розвідки».

«Це генерали, які не пропустять жодного птаха», – описує її.

А тим часом у залі помічаємо співзасновника «Партії регіонів» Володимира Семиноженка. За часів Віктора Януковича він був віце-прем'єром з гуманітарної політики в уряді Миколи Азарова, а потім головою Держкомітету з питань науки, інновацій та інформатизації.

– Чекати вас у списках? – запитуємо у нього.

– Сподіваюсь, що так.

Семиноженко каже: зі Смешком знайомий «багато і довго», а ще має з ним спільне бачення.

– Ті люди, які були у партії «Партії регіонів», коли Ви до неї були причетні. Якщо вони і ви потрапите до нового парламенту, готові будете з ними співпрацювати?

– Якщо ідеологію відкинути за дужки, а об'єднатися навколо економічних питань. соціальних, добробуту і миру, то я думаю, що абсолютно всі партії повинні об'єднатися задля таких високих цілей.

Поки говоримо, гостей запрошують займати свої місця. Кілька хвилин по тому – і до зали під козацький марш входить Ігор Смешко.

Він оголошує, що у першій десятці на вибори із ним ідуть

2. Олена Сотник (депутат від «Самопомочі», стипендіатка програми World Fellows Єльського університету в США, член постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи )

3. Рефат Чубаров (голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат (фракція БПП)

4. Іван Мірошниченко (депутат від «Самопомочі»)

5. Володимир Замана (екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в держзраді)

6. Ольга Романюк (вчена, яка спеціалізується на ЖКГ)

7. Андрій Гайдуцький (фінансист)

8. Ірина Сисоєнко (депутат від «Самопомочі»)

9. Володимир Тимошенко (генерал-лейтенант, один із засновників управління К в СБУ)

10. Анатолій Макаренко (капітан першого рангу, підводник, митник).

«Наша місія привести справжніх патріотів і професіоналів до всіх гілок влади. Туди повинні прийти ті, хто відразу зможе почати працювати в цьому законодавчому органі. Бо не буде жодної хвилини на навчання», – наголошує Смешко.

Після завершення офіційної частини знову підходимо до Рефата Чубарова.

Цього разу він вже пояснює, чому пішов до Смешка.

«Щоб не було жодної конспірології: усе, що пов’язано зі мною треба просто пропускати через кримське питання... Тут для мене дуже чітка позиція по Криму», – зазначає він.

За словами Чубарова, окрім Смешка особисто йому пропонували йти на вибори ще дві партії. Назвати їх він відмовився, але додав, що вони прохідні.

У залі також помічаємо колишнього заступника голови ЦВК Андрія Магеру.

– У якості кого ви сьогодні тут присутній?

– Я з приватних питань, – коротко відповідає він.

А тим часом Ігор Смешко не поспішає розкривати прізвища тих, хто, окрім Чубарова та решти 8 кандидатів, йтиме з ним у списку до нової Ради.

«Список весь буде поданий в ЦВК і ви його побачите.. Через декілька днів. Вам трішки треба почекати. Там близько ста осіб... На мажоритарці також біля сотні», – зазначає він.

Щодо соціологічних рейтингів, які характеризують його партію як таку, що перебуває на межі прохідного 5% бар'єру, то Смішко особливо їм не довіряє.

«На минулих президентських виборах мені давали не більше 1%. А в результаті вийшло 6,4% офіційно, а неофіційно десь, я думаю, біля 10% було», – пояснює він.

Згідно, з останніми дослідженням соціологічної групи Рейтинг, проведеного з 29 травня по 3 червня, партія «Сила та честь» може набрати на позачергових парламентських виборах лише 4,3%, що менше прохідного бар'єру. Це якщо говорити про думку тих, хто вже визначився і має намір голосувати.

Наразі відомо про те, що у команді Ігоря Смешка також йтиме представник Кабінету міністрів у парламенті, нардеп від БПП Вадим Денисенко. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.