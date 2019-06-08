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08 Червень 2019, Київ 13:45
Новини | Політика

Партія Саакашвілі йде на вибори самостійно

Міхеїл Саакашвілі в аеропорту «Бориспіль» під час повернення до України, 29 травня 2019 року

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Партія Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» йде на вибори до Верховної Ради самостійно. Про це колишній президент Грузії та екскерівник Одещини заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

«Подивившись знову на цих старих політиків, на ці старі партії, подивившись знову на ці договорняки, на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочив свою репутацію, ніж у них було півтора роки тому, коли мене захоплювали і висилали, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно», – сказав він.

За словами Саакашвілі, його партія відрізняється від інших «і ідеями, і драйвом, і енергією». «Ми не можемо йти на компроміс. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна», – сказав він.

Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, додав, що приїхав сюди «не в політичні ігри грати і за посадами ганятися».

«Щоб підтримати загальну хвилю, яка прийшла з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, які приведуть до того, що Україна повинна зробити стрибок вперед, ... ми збираємося зараз в офісі і разом з вами будемо складати список, разом з вами будемо йти на ці вибори, разом з вами, я впевнений, будемо перемагати, якщо добре організуємося», – додав Міхеїл Саакашвілі.

Дострокові вибори парламенту України мають відбутися 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Це указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.

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