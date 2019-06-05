«Народний фронт» заявляє, що надав Конституційному суду докази існування коаліції в Раді

«Народний фронт» заявляє, що надав Конституційному суду України докази існування коаліції у Верховній Раді. У політичній силі наголошують, що коаліція юридично і фактично існувала, тому президент України Володимир Зеленський не мав права достроково припиняти повноваження парламенту.

«Хочу ще раз наголосити важливу і принципову річ, що в коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII-го скликання, яка складалася як з депутатських фракцій, до якої також входили позафракційні народні депутати, за весь час її існування, тобто від моменту формування в листопаді 2014 року, і до фактично припинення в травні 2019 року, ніколи не було менше депутатів від більшості, тобто 226 народних депутатів», – сказав народний депутат Ігор Алексєєв.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.

11 червня велика палата Конституційного суду планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.