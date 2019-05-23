«Народний фронт» зібрав підписи до Конституційного суду, щоб скасувати указ Зеленського про вибори

Фракція «Народного фронту» у Верховній Раді зібрала підписи своїх членів під поданням до Конституційного суду щодо відповідності указу президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року. Про це повідомляє офіційний сайт «Народного фронту» 23 травня.

Члени фракції закликали народних депутатів усіх фракцій «невідкладно долучитися до підписання подання».

«Ми твердо заявляємо про те, що підписання цього подання є політичним і громадянським обов’язком кожного члена парламенту, оскільки мова йде про факт порушення Конституції найвищою посадовою особою держави – президентом України… Сьогодні незаконно розпускають парламент – завтра здадуть частину території України чи дозволять російським військам перебувати у Донецьку чи Луганську, як це свого часу зробив Янукович Харківськими угодами, забезпечивши плацдарм російській армії для окупації Криму», – ідеться у зверненні.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради оскаржили також у Верховному суді, повідомив 23 травня координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.