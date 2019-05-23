Указ Зеленського про розпуск Верховної Ради оскаржили у Верховному суді

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради оскаржили у Верховному суді, повідомив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

«Спільна справа» оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного суду України. Вибори мають відбуватися за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації, пане Зеленський», – написав Данилюк.

23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.