Зеленський пояснив своє рішення розпустити Раду

У Верховній Раді не існувало коаліції з 2016 року, заявив президент України Володимир Зеленський, пояснюючи своє рішення розпустити парламент.

«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції», – сказав Зеленський.

В Адміністрації президента розповіли, що під час зустрічі із керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп ішлося про скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%.

Після зустрічі віце-спікер парламенту Ірина Геращенко припустила, що позачергові вибори у Верховну Раду відбудуться 21 або 28 липня.

Радник президента Володимира Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан, зі свого боку, заявив, що указ про розпуск Верховної Ради буде підписаний найближчим часом, і «найбільш допустимою» датою позачергових парламентських виборів є 21 липня.

Під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання, а також закликав уряд подати у відставку.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.