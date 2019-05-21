Зеленський пропонує скасувати «мажоритарку» та знизити прохідний бар’єр до 3% – депутат

Президент України Володимир Зеленський пропонує скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар’єр у парламент до 3 відсотків, заявив співголова депутатської групи «Відродження» Віталій Хомутиннік після зустрічі з президентом.

«Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести кілька правок, внести короткий законопроект із кількома правками. Перша правка – скасувати мажоритарну систему. Друга правка – знизити прохідний бар'єр до 3%», – сказав Хомутиннік.

Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками, 225 – на мажоритарних округах. До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах 5% голосів.

На зустрічі із Зеленським в Адміністрації президента були присутні голова Верховної Ради Андрій Парубій, його заступники та лідери депутатських фракцій і груп.

Після зустрічі віце-спікер парламенту Ірина Геращенко припустила, що позачергові вибори у Верховну Раду відбудуться 21 або 28 липня.

Під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання, а також закликав уряд подати у відставку.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.