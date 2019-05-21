Радіо Свобода Daily: Зеленський став президентом та заявив про розпуск Верховної Ради

Зеленський та інавгурація

Володимир Зеленський офіційно став президентом України. У квітні він здобув перемогу в другому турі виборів президента, отримавши 73,22% голосів. П'ятий президент України Петро Порошенко мав 24,45%.

Після набуття статусу президента Зеленський виголосив промову щодо перших своїх кроків та заявив, що розпускає Верховну Раду України восьмого скликання. Спікер парламенту Андрій Парубій по закінченню церемонії вже підбив її підсумок: «Було весело».

Перші реакції на інавгурацію ми зібрали тут. Щодо обіцяних «фішечок», курйозів та знаків під час церемонії читайте у матеріалі.

Через кілька годин після інавгурації Володимир Зеленський також оприлюднив свою декларацію. За 2018 рік на основному місці роботи Зеленський заробив 4,2 мільйона гривень та задекларував ще понад 5,5 мільйона гривень. Його дружина Зеленська заробила 4,9 мільйона гривень.

Перші відставки

Під час інавгураційної промови президент України Володимир Зеленський закликав уряд піти. «Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже мені, що ми не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти папір, узяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори», – сказав Зеленський.

Одразу по завершенню церемонії інавгурації почалися перші відставки. Першим заяву написав голова Служби безпеки України​ Василь Грицак. Згодом свою заяву про відставку оприлюднив міністр оборони України Степан Полторак.

Про свою відставку заявив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він сказав про це 20 травня на брифінгу в Києві. Прем'єр зауважив, що в Україні уряд складає повноваження перед новообраним парламентом, а не президентом. Водночас Гройсман заявив, що йде у відставку за власним бажанням.

Як на заяву Зеленського про розпуску парламенту відреагували народні депутати? Дивіться наше опитування.

«Голос» вимагає змінити виборчу систему

Партія «Голос» вимагає змінити виборчу систему перед проведенням парламентських виборів. Про це мовиться у заяві партії від 20 травня.

«Партія «Голос» буде брати участь у найближчих виборах до Верховної Ради, коли б вони не відбулись», – заявив лідер партії Святослав Вакарчук. «Проте перевибори за старими правилами – це продовження старої політики під контролем олігархічних еліт. Це продовження старої корупції. Під час таких виборів місця в партійних списках продаються, виборець зневажається, а на мажоритарних округах панує підкуп та тиск адмінресурсу».

У «Голосі» вважають, що в Україні потрібно запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками.

У Чехії вперше засудили бойовика, який воював на Донбасі

У Чехії вперше засудили свого громадянина за участь у війні на Донбасі на боці російських гібридних сил. На лаві підсудних опинився військовослужбовець Ерік Ешту – він був на сході України в 2015 році. Як громадянин Чехії пояснив своє перебування на Донбасі, чи визнав участь у війні та яке покарання отримав від чеської Феміди? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Канабісу бути?

У Верховній Раді 20 травня зареєстрували законопроект, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини та науки. Проект закону подано за підписами 102 народних депутатів, а серед його ініціаторів Георгій Логвинський, Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров та інші.

Наразі тексту законопроекту на сайті парламенту немає.

Як зазначив у кулуарах парламенту Георгій Логвинський, комітет з питань прав людини вперше в історії Верховної Ради ухвалив рішення про реєстрацію законопроекту на підставі електронної петиції, яка перед тим зібрала 25 000 підписів на сайті парламенту.

Скандальне відео призвело до кризи в уряді Австрії. Канцлер обіцяє розслідування і стабільність

Федеральний канцлер Австрії пообіцяв провести ретельне розслідування всіх обставин, пов'язаних із появою скандального відео за участю його партнера по коаліції. Раніше віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе був змушений піти у відставку через публікацію знятого прихованою камерою ролика. На ньому Штрахе знятий в компанії молодої жінки, нібито «племінниці російського олігарха», яка, як повідомили ЗМІ, була підставною особою. Вони обговорювали фінансові питання – вигідні контракти в обмін на політичну підтримку.​

​Чим тепер займається Порошенко?

Колишній президент України Петро Порошенко переїхав із будівлі Адміністрації президента в Києві у відкритий офіс партії «Блок Петра Порошенка». Він повідомив про це в Twitter.

«Переїхав до прозорого офісу. Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом», – написав Порошенко.

Гривня зміцнюється

На міжбанківському валютному ринку 20 травня значно посилилася українська гривня. Опівдні котирування склали 26 гривень 18-21 копійка за долар США, повідомив профільний сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

«Торги по долару до 12:00 на піку активності. Пропозиція істотно перевищує попит, що притискає котирування. Частина клієнтів очікує виходу НБУ з купівлею надлишку долара в резерви», – йшлося в оперативному повідомленні.

Національний банк України встановив на 12:00 довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 23 копійки за долар, це на 14 копійок менше за офіційний курс на 20 травня.

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