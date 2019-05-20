У декларації Зеленського за 2018 рік вказані вілла в Італії та квартира у Криму

Президент України Володимир Зеленський подав електронну декларації про доходи за 2018 рік. Її опублікувало Національне агентство з питань запобігань корупції.

Серед нерухомості, якої володіє Зеленський вказані будинок площею 353,5 квадратних метри та земельна ділянка у 1200 квадратів у Київській області, три квартири у Києві – 131,9, 254,5 та 198,6 квадратів, частина з них у спільній власності. Також у документі згадана квартира у анексованому Криму площею 129,8 квадратних метри, яка належить дружині президента Олені. Їй же належить ще одна квартира у Києві площею 284 квадрати.

З закордонної нерухомості вказаний будинок в Італії площею 431 квадратних метри, яким президент володіє через компанію San Tommaso S.R.L. Ця вілла не була вказана у декларації Зеленського за минулий рік. Також Зеленський разом з дружиною орендують квартиру в Великій Британії площею 91,9 квадратних метри.

За 2018 рік на основному місці роботи Зеленський заробив 4,2 мільйона гривень та задекларував ще понад 5,5 мільйона гривень. Його дружина Зеленська заробила 4,9 мільйона гривень.

Наприкінці березня українські журналісти з групи «Слідство.Інфо» повідомили, що Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу в Італії. У 2017 році за 3,8 мільйона євро її придбала фірма, кінцевими бенефіціарами якої є Володимир і Олена Зеленські.