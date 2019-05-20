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20 травня 2019, Київ 18:38
Новини | Політика

Тимошенко: парламент «напрацював» на дострокові вибори

За її словами, ще нинішня Верховна Рада має ухвалити рішення, які не ухвалювала раніше за час своєї роботи, зокрема, невідкладно ухвалити новий закон про вибори

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Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» готове до дострокових виборів до Верховної Ради і візьме в них участь, заявляє лідерка партії Юлія Тимошенко.

«Я вважаю, що цей парламент «напрацював» на дострокові вибори, не ухвалюючи необхідні для країни законів. Ми – «Батьківщина» – готові. Я вірю, що зміни, на які всі чекають, починаються», – написала Тимошенко в Facebook.

При цьому, за її словами, ще нинішня Верховна Рада має ухвалити рішення, які не ухвалювала раніше за час своєї роботи, зокрема, невідкладно ухвалити новий закон про вибори.

«Не можна йти на дострокові вибори за старою виборчою системою. Друге, що потрібно сьогодні країні, – це поміняти всіх силовиків: генерального прокурора, голову Служби безпеки України, міністра оборони. І це теж мусить зробити цей парламент, бо два місяці чекати ще до зміни силовиків – це буде неправильно», – сказала Тимошенко.

Вона додала, що Верховна Рада цього скликання має ухвалити закон про покарання за незаконне збагачення, а також знизити тарифи.

«Навіть цей парламент мусить піти красиво, а не корумпованим, лобістським, таким, що зрадив інтереси людей», – підсумувала Тимошенко.

Шостий президент України Володимир Зеленський наприкінці своєї інавгураційної промови 20 травня заявив, що розпускає Верховну Раду.

Інавгурація президента Зеленського за півтори хвилини – відео
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Інавгурація президента Зеленського за півтори хвилини – відео

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Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.

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