«Гарний краєвид, впливові сусіди»: кримська квартира дружини Зеленського

Вікторія Веселова, Максим Степанцов

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський задекларував нерухомість у кримській Лівадії (Велика Ялта). Квартира з паркувальним місцем біля моря навпроти Лівадійського палацу належить його дружині Олені Зеленській. Квартира розташована в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійським палацом. Подробиці про цей будинок читайте в матеріалі Крим.Реалії.

Згідно з декларацією про доходи і майно Володимира Зеленського, його дружина Олена Зеленська володіє квартирою в Лівадії площею 129,8 кв. метра. Зеленська купила її у квітні 2013 року разом із паркомісцем площею 16,1 кв. метра, мовиться в документі.

Вартість цього майна подружжя Зеленських оцінюють в 1,3 мільйона гривень (більше ніж 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду). Агентство Reuters повідомляло, що квартира була куплена в колишнього народного депутата України, бізнесмена Олександра Буряка за ціною, вчетверо меншою, ніж її вартість у 2013 році. Тепер подружжя продає цю квартиру, повідомляє видання.

У штабі Володимира Зеленського наявність квартири підтвердили, але запевнили, що вона була придбана за ринковою ціною. У штабі також відзначили, що Зеленські скористаються квартирою «тільки після обов’язкового повернення Криму в Україну». Про плани продажу квартири в заяві не згадується.

Крим.Реалії стало відомо, що квартира Олени Зеленської розташована в житловому комплексі «Імператор» ‒ елітному комплексі в Лівадії поруч із пам’яткою національного значення, Лівадійським палацом, за однією адресою з ним. Кореспондент Крим.Реалії побував там і зняв ексклюзивні кадри цього будинку.

​Краєвид на море, ліфт на пляж

П’ятиповерховий житловий комплекс «Імператор» був збудований у 2009 році на замовлення фірми «Біларт», яка належить бізнесменам із Дніпра Василеві і Євгенові Астіонам. Зараз Василь Астіон є депутатом Дніпровської облради, він потрапив у першу сотню найбагатших українців за версією журналу «Фокус» (посідає 88-е місце з капіталом у 70 мільйонів доларів).

Житловий комплекс «Імператор» обладнаний усім необхідним для комфортного життя і безпеки його мешканців. Будинок збудований у палацовому стилі з колонами, панорамними вікнами, декоративним оздобленням балконів і головного входу.

Згідно з даними місцевих агентств, окрім пишного зовнішнього вигляду, будинок має широку інфраструктуру. У дворі є фонтани, на цокольному поверсі ‒ паркінг, на даху ‒ два басейни з шезлонгами і зона відпочинку з краєвидом на море та гори.

Власникам квартир у цьому будинку пропонують скористатися пляжем санаторію «Лівадія», до якого можна спуститися на ліфті або пройти через парк 400 метрів. Жителі Лівадії розповідають, що мешканцям елітного будинку пропонують скористатися ліфтом санаторію «Лівадія», який другий рік не працює.

Територія «Імператора» має камери відеоспостереження. Спокій мешканців будинку також забезпечують цілодобова охорона, служба експлуатації і консьєрж. Територія житлового комплексу закрита для сторонніх.

Там впливові сусіди: представники російської та української естради, політики, успішні підприємці

Із кожної квартири відкривається краєвид на море і Лівадійський парк.

«Квартира в будинку «Імператор» вважається елітною. Там гарний краєвид з вікна, закрита територія, впливові сусіди: представники російської й української естради, політики, успішні підприємці», ‒ повідомляють ялтинські агентства продажу нерухомості.

На одному з балконів «Імператора» є банер: «Оренда, продаж». За вказаним на банері номером телефону представник агентства нерухомості повідомив, що зараз у цьому будинку продаються п’ять квартир площею від 50 до 200 кв. метрів.

«Це єдиний будинок, який так близько розташований до парку і палацу, він наближений до історії. Всі, хто проживає в цьому будинку, ‒ люди, які це цінують. Оскільки ціна тут як за нерухомість класу «преміум», дозволити собі її можуть люди не бідні. Відповідно, у цьому будинку не буде людей, які не відповідають вашому рівню. Будинок збудований в межах і українського, і російського законодавства. Всі квартири оформлені, мають російські документи», ‒ повідомив він.

Який вигляд квартири мають всередині, приблизно можна оцінити на фото, наданих кримським агентством елітної нерухомості «Deluxe Estate».

​«Покупці бояться «кота у мішку»

Незважаючи на всі переваги «Імператора», за майже десятиліття з моменту спорудження багато квартир у ньому досі не знайшли власників. За інформацією кримського агентства «Острів нерухомість», наразі в будинку не продані апартаменти на другому, третьому і п’ятому поверхах площею від 49 до 126 кв. метрів вартістю від 4 тисяч доларів за кв. метр.

Із 2013 року ціни в «Імператорі» значно зросли. Якщо Олена Зеленська купила житло там за 160 тисяч доларів, то тепер квартири, схожі за площею, там продають за 500 тисяч доларів. (Агентство Reuters у своєму розслідуванні пише, що 2013 року ціни житла такого ж класу були у 2,3–3,3 раза вищими, ніж та, за яку Олена Зеленська купила свій пентхаус, який нині хочуть продати більш ніж за 790 тисяч доларів – ред.)

Між собою місцеві ріелтори називають цей будинок «не продаваним».

Між собою місцеві ріелтори називають цей будинок «не продаваним»

«Землю під «Імператора» «відкусили» у Лівадійського палацу при Україні. Дніпровський бізнес домовився з владою й забрав собі ділянку, на якій були госпбудівлі палацу. Як це було поширено, землю виділяли під індивідуальне житлове будівництво, але будували цілі житлові комплекси в надії через суди потім їх узаконити. Так пів-Ялти забудували», ‒ розповів ялтинський ріелтор на умовах анонімності.

У 2008 році законність будівництва «Імператора» перевіряла прокуратура Ялти. Про це повідомляло українське видання «Дзеркало тижня». Прокурори тоді з’ясували, що дозвіл виконкому Лівадійської селищної ради на будівництво будинку фірма-забудовник отримала раніше, аніж сесія селищної ради затвердила проект землевпорядження зі зміною цільового призначення ділянок і передала їх у власність. У прокурорів також викликали сумніви узгодження проекту будівництва комплексу Держслужбою з питань національної культурної спадщини та історико-містобудівне обґрунтування.

Власники фірми, у свою чергу, стверджували, що всі документи в повному порядку.

Наразі на російській кадастровій карті значна частина землі під ЖК «Імператор» не має власника, тобто не оформлена відповідно до російського законодавства, яке насаджене на території окупованого півострова.

«Порожні графи «власник» і «дозволене використання» означають, що документи від самого початку були оформлені «криво». Така ж ситуація і з багатьма іншими житловими комплексами, налаштованими в Лівадії раніше. Тому Лівадія, з одного боку, вважається ласим шматочком через паркову зону та близькість до палацу, а з іншого ‒ продаж житла там іде дуже важко. Покупці бояться вкладатися в «кота в мішку», бо за російським законодавством всі ці пафосні житлові комплекси просто можна пустити під бульдозер», ‒ повідомив Крим.Реалії на умовах анонімності місцевий ріелтор.

Всі ці пафосні житлові комплекси просто можна пустити під бульдозер

Торік ялтинська влада оприлюднила список багатоповерхівок, які визнані самовільним будівництвом і мають бути знесені. У Лівадії до цього списку, наприклад, потрапив комплекс «ЖК на Виноградній».

До «Імператора» претензій у підконтрольної Росії кримської влади поки немає. Після того, як стало відомо про кримську квартиру Олени Зеленської, в російському Держкомреєстрі Криму повідомили російському виданню «РБК», що визнають усі права власності, які виникли на півострові до 2014 року.