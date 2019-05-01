Дружина Зеленського придбала пентхаус в Криму за півціни – Reuters

Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського придбала за половину ринкової вартості пентхаус у кримській Лівадії, до анексії українського півострова Росією. Як пише агенція Reuters, елітне житло продав Олені Зеленській олігарх Олександр Буряк.

Вказуючи на декларацію Зеленського за 2017 рік, Reuters пише, що Олена Зеленська придбала в 2013 році трикімнатну квартиру в житловому комплексі «Імператор» за майже 164 тисяч доларів (це близько 1,2 тисячі доларів за квадратний метр), тоді як ціни житла такого класу в цей період, за даними агенств нерухомості, зазначає Reuters, складали 2,8-4 тисячі доларів за квадратний метр.

За даними агенції, ані представники команди Володимира Зеленського, ані сам продавець нерухомості не прокоментували деталі угоди.

Повідомляється, що нині елітна квартира Олени Зеленської у Криму виставлена на продаж.

«Ця квартира була виставлена на продаж у квітні агентством нерухомості «Причал 82» за ціною 790 668 доларів, тобто за ціною, вчетверо більшою, аніж було сплачено в 2013 році», – йдеться в дослідженні Reuters.

Наприкінці березня українські журналісти з групи «Слідство.Інфо» повідомили, що Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу в Італії. У 2017 році за 3,8 мільйона євро її придбала фірма, кінцевими бенефіціарами якої є Володимир і Олена Зеленські.