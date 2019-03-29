Нерухомість кандидата Зеленського в селищі російських багатіїв в італійській Тоскані

В останні дні передвиборчих перегонів журналісти українського видання «Слідство.Інфо» опублікували статтю про віллу на узбережжі Італії, яка, за даними видання, належить фірмі кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського. Видання зазначає, що ця нерухомість не згадана в декларації політика. Назва містечка Форте-деї-Мармі неподалік Флоренції, в якому розташована вілла, перекладається як «мармуровий форт» – у середні віки там видобували мармур. Журналісти звертають увагу на те, що сьогодні цей курорт відомий в Італії як «місце, де хазяйнують росіяни».

Відео проекту «Настоящее время»

15-кімнатна вілла розташована в невеликому містечку Форте-деї-Мармі, який розташований на березі Тірренського моря в Тоскані. Численні путівники по Італії змальовують цей курорт як осереддя розкоші і гламуру. Російські ЗМІ називали Форте-деї-Мармі «московською провінцією».

Російському шику на італійському курорті окрему статтю присвятила американська газета New York Times.

«Журналісти розповідали, що за оренду навісу на пляжі Форте-деї-Мармі відпочивальники платять по 250 євро на день. А за одноденні вертолітні поїздки в Монте-Карло – по 4,5 тисячі євро. І залишають офіціантам чайові по 1000 євро, – цитує статтю NYT видання «Слідство.Інфо», наводячи коментар президента асоціації готельєрів Форте-деї-Мармі Паоло Корк’я, який сказав New York Times: «Ми схожі на Крим, і ми проситимемо приєднатися до Росії» (він додав, що це жарт).

За даними італійської газети La Stampa, вілли у Форте-деї-Мармі купили, або орендують, російські мільярдери Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Євген Кафельников, колишній губернатор Московської області Борис Громов, співак Дмитро Маліков і сестра «якогось Путіна». Газета не уточнює, якого саме Путіна.

Минулого року курорт миготів у пресі через історію з колишнім віце-прем’єром російського уряду Олександром Хлопоніним. Російська служба британської медіакомпанії BBC писала, що, на випадок можливих санкцій проти нього, Хлопонін продав за 35 мільйонів євро свою віллу в Форте-деї-Мармі офшорній компанії, пов’язаній із його давнім приятелем Михайлом Прохоровим.

За даними La Stampa, багаті росіяни скупили в Форте-деї-Мармі дві третини будівель.

Згадана в розслідуванні українського видання «Слідство.Інфо» вілла розташована за 600 метрів від моря за високою огорожею. У 2017 році за 3,8 мільйона євро її придбала італійська фірма San Tommaso SRL. Кінцеві бенефіціари цієї компанії – Володимир і Олена Зеленські.

Як часто Зеленський чи члени його сім’ї приїжджають на віллу – невідомо. На сторінці в Instagram-і кандидата в президенти Зеленського є кілька фотографій і відео з відпустки в невідомому італійському місті, зроблені в серпні 2017 року. Журналісти припускають, що в той час Зеленський уже володів віллою в Форте-деї-Мармі.

Шоумен і актор Зеленський заробляє чимало, але цю віллу він у своїй декларації не зазначив. У документі вказані чотири квартири в Києві, заміський будинок і квартири в Ялті, квартири у Великій Британії.

Автори розслідування запитали Володимира Зеленського, чому ця нерухомість не вказана в декларації. У прес-службі політика відповіли, що «декларація кандидата заповнена в повній відповідності з чинним законодавством України».

Сам Зеленський розслідування поки не прокоментував. Судячи з його сторінки у Facebook-у, кандидат продовжує своє передвиборче турне.

У «Команді Зеленського» у Facebook-у назвали публікацію «фейком» і «намаганням дискредитувати» кандидата.

«Враховуючи те, що Володимир Зеленський не обіймає жодної з посад на державній службі, він не мав і не має обов’язку декларувати нерухомість, власником якої є компанія, заснована Володимиром», – стверджується в повідомленні.