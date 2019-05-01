«Нерухомість була придбана за ринковою ціною» – команда Зеленського про пентхауз його дружини

Нерухомість у Криму була придбана Оленою Зеленською, дружиною Володимира Зеленського, у квітні 2013 року, до незаконної анексії Криму, у повній відповідності з чинним законодавством України. Про це заявили у прес-службі новообраного президента України у відповідь на оприлюднену сьогодні агенцією Reuters інформацію.

«Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов’язкові податки та збори. Через незаконну анексію Криму Росією родина Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю. Договір купівлі-продажу нотаріально був зареєстрований в Києві. Між тим, ця квартира була офіційно задекларована кандидатом в Президенти Володимиром Зеленським у відповідності до чинного законодавства України. Родина Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю лише після обов’язкового повернення Криму в Україну», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі Зеленського публікацію закордонної агенції назвали «черговою вигаданою сенсацією».

1 травня агенція Reuters повідомила, що дружина новообраного президента України Володимира Зеленського придбала за половину ринкової вартості пентхаус у кримській Лівадії, до анексії українського півострова Росією. Повідомлялося, що елітне житло продав Олені Зеленській олігарх Олександр Буряк за майже 164 тисячі доларів.

Наприкінці березня українські журналісти з групи «Слідство.Інфо» повідомили, що Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу в Італії. У 2017 році за 3,8 мільйона євро її придбала фірма, кінцевими бенефіціарами якої є Володимир і Олена Зеленські.