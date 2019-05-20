Грицак подав у відставку з посади голови СБУ

Василь Грицак подав у відставку з посади голови Служби безпеки України.

«Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраному президенту України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ. Також повідомляю, що у встановленому військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди, які пліч-о-пліч зі мною встали на захист України у найважчі дні російської збройної агресії», – йдеться у зверненні Грицака, яке оприлюднене на сайті СБУ.

Він заявив, що свій «рапорт написав із важким серцем».

«Так само, як всі інші, переживаю за майбутнє Служби і держави, бачу як піднімає голову проросійський реваншизм в Україні. До поки ж президент України і Верховна Рада України у визначеному Конституцією України порядку не вирішить питання, хто має очолювати Службу безпеки України, чинний склад СБУ продовжить захищати безпеку держави та українського народу», – розповів Грицак.

Він очолює Службу безпеки України з 2 липня 2015 року.

В останній тиждень про свою відставку заявила низка посадовців, зокрема секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Це відбувається перед інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського, яка призначена на 10:00 20 травня.