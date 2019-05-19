Порошенко звільнив також і Турчинова, Марчук підтвердив завершення роботи в «Мінську»

Президент України Петро Порошенко продовжив звільняти з посад посадовців його влади напередодні передачі повноважень голови держави. Одним із останніх оприлюднених наразі указів він звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Сам Турчинов іще 17 травня подав Порошенкові заяву про свою відставку у зв’язку з припиненням повноважень президента України, який призначав його на посаду секретаря РНБО.

Також Євген Марчук підтвердив своє увільнення від виконання обов’язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

«Сьогодні, 19 травня 2019 року, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі», – написав він у фейсбуці.

Офіційним представником України в ТКГ Марчук, який теж свого часу був секретарем РНБО, а також прем’єр-міністром України, став у листопаді 2018 року – після того, як на початку жовтня того року завершив представляти Україну Леонід Кучма, колишній президент.

До того з травня 2015 року Марчук був представником України в одній із робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – в підгрупі з питань безпеки.

На цьогорічних президентських виборах виграв комік Володимир Зеленський. Він має перебрати посаду президента 20 травня.