Турчинов подав у відставку з посади секретаря РНБО

Олександр Турчинов подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України, повідомила прес-служба РНБО.

«У зв'язку із припиненням повноважень президента України, який призначав мене на посаду, прошу розглянути питання щодо припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну», – заявив Турчинов.

Він працює на посаді секретаря РНБО від січня 2015 року.

Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при президентові України.

Серед функцій РНБО – внесення пропозицій президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час та в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій.