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16 травня 2019, Київ 15:35
Новини | Політика

Україна здатна забезпечити кіберзахист під час наступних парламентських виборів – РНБО

Турчинов: під час виборів президента «вдалося забезпечити безперебійне функціонування системи «Вибори» та Державного реєстру виборців»

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Україна здатна забезпечити кіберзахист під час наступних парламентських виборів, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

Він наголосив, що суб’єкти забезпечення кіберзахисту здатні «своєчасно виявити, запобігти і нейтралізувати реальні і потенційні загрози кібернетичного характеру в інформаційно-телекомунікаційних системах ЦВК під час наступних парламентських виборів».

Турчинов зазначив, що під час виборів президента «вдалося забезпечити безперебійне функціонування системи «Вибори» та Державного реєстру виборців», незважаючи на діяльність російських спецслужб.

Чергові парламентські вибори заплановані на жовтень 2019 року.

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