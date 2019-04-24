Турчинов: видачею російських паспортів Путін створює умови для офіційного застосування ЗС Росії в Україні

Указ президента РФ Путіна про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей є нічим іншим, як свідомою ескалацією агресії проти нашої держави та тиском на керівництво України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

Він зазначив, що видачею російських паспортів мешканцям окупованих територій Донбасу «Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України».

«Це пов’язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ поза межами російської території», – пояснив Турчинов.

У відповідь, наголосив він, Україна має зміцнити оборонний потенціал, а міжнародна спільнота посилити санкціонний тиск на Кремль.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.

Президент України Петро Порошенко назвав підготовкою до чергового кроку агресії проти України указ Володимира Путіна про спрощену процедуру видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.