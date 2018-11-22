Євген Марчук став представником України в Тристоронній контактній групі

Новим представником України в Тристоронній контактній групі став Євген Марчук, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Напередодні президент Порошенко призначив Марчука представником України в ТКГ. Євген Кирилович усі ці важкі чотири роки гідно відстоював нашу позицію в безпековій групі і добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів», – написала Геращенко у Facebook.

Представниця України відзначила, що Марчук розпочне виконання своїх обов’язків уже 22 листопада – на першій після проведення Росією псевдовиборів на окупованому нею Донбасі зустрічі у форматі мінських груп.

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2 жовтня другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в ТКГ, завершив роботу в контактній групі. Україну в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі 16 жовтня представляв дипломат і радник президента Руслан Демченко.