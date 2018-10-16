Засідання ТКГ у Мінську: Україну замість Кучми представляє дипломат Демченко

Україну в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі 16 жовтня представляє дипломат і радник президента Руслан Демченко, повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, президент пізніше призначить офіційного представника України у ТКГ з огляду на те, що екс-президент Леонід Кучма, який раніше обіймав цю посаду, залишив її.

«Саме президент України і має оголосити це прізвище. І 100% – це буде патріотична, професійна людина, яка гідно представлятиме позицію України в Мінську», – додала вона.

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За словами Геращенко, на нинішньому засіданні ТКГ у Мінську Україна наполягатиме на скасуванні «фейкових «виборів» в ОРДЛО.

Другий президент України Леонід Кучма 2 жовтня завершив роботу в Тристоронній контактній групі мирного врегулювання ситуації на Донбасі.