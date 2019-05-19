Президент звільнив голову адміністрації й інших посадовців

Президент України Петро Порошенко продовжив звільняти з посад представників своєї адміністрації напередодні передачі влади.

Останніми наразі указами він звільнив із займаних посад голову своєї адміністрації Ігоря Райніна і його заступника Сергія Марченка.

Також Євген Марчук увільнений від виконання обов’язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

На цьогорічних президентських виборах виграв комік Володимир Зеленський. Він має перебрати посаду президента 20 травня.