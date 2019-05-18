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18 травня 2019, Київ 11:44
Новини | Політика

Порошенко звільнив свого речника Цеголка та 14 радників

Президент України Петро Порошенко (л) та прес-секретар президента Святослав Цеголко (п), 6 вересня 2015 року

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Президент України Петро Порошенко 17 травня звільнив свого речника Святослава Цеголка та 14 радників. Відповідні укази розміщені на сайті Адміністрації президента.

Порошенко підписав укази про звільнення прес-секретаря Святослава Цеголка, першого помічника Юрія Оніщенка, а також позаштатних радників Сергія Березенка, Юрія Бірюкова, Лєшека Бальцеровича, Марії Гайдар, Сергія Куніцина, Олександра Домбровського, Ігоря Гриніва, Олександра Пасхавера, Віктора Короля, Сергія Квіта, Андерса Фог Расмуссена, Олександра Корнійчука, Юрія Ткаченка та Ростислава Павленка.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.

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