Герої й орденоносці. Кого і чим нагороджує Порошенко наприкінці президентства

Президентський термін Петра Порошенка добігає кінця. Окрім низки кадрових змін, п’ятий президент України також вручив чотири Золоті зірки звання Героя України і кілька десятків державних орденів. На основі указів глави держави Радіо Свобода підрахувало, скільки людей отримали нагороди від Порошенка з дня 21 квітня цього року, коли у другому турі виборів його переміг Володимир Зеленський.

Герої України

Звання «Герой України» присвоюється тільки громадянам України за визначний геройський вчинок (в такому разі звання супроводжується врученням Золотої зірки) або трудові досягнення (за які нагороджують Орденом держави).

Герой України має право на низку пільг, серед них: 200-відсоткова надбавка до пенсії за віком, пільгове оподаткування, першочергове безоплатне медичне обслуговування та забезпечення ліками, звільнення від комунальних послуг. Для нагороджених Золотою зіркою за геройські вчинки передбачена також одноразова грошова винагорода, що дорівнює 50 прожитковим мінімумам (станом на початок року), тобто понад 92 тисячі гривень.

В разі посмертного вручення виплату отримують члени сім’ї нагородженого. Останніми Героями України каденції Порошенка наразі є:

Ігор Момот (нагороджений 29 квітня, посмертно) – полковник, заступник начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби, брав участь у антитерористичній операції на Донбасі. Загинув 11 липня 2014 року внаслідок обстрілу з системи реактивного залпового вогню «Град» в Луганській області з трьома іншими прикордонниками. Нагороду отримала донька Момота Марія.

– полковник, заступник начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби, брав участь у антитерористичній операції на Донбасі. Загинув 11 липня 2014 року внаслідок обстрілу з системи реактивного залпового вогню «Град» в Луганській області з трьома іншими прикордонниками. Нагороду отримала донька Момота Марія. Андрій Соколенко (нагороджений 9 травня, посмертно) – полковник Міністерства внутрішніх справ. Загинув 17 травня 2015 року в Луганській області. Автомобіль, на якому Соколенко з волонтерами віз гуманітарну допомогу на фронт, підірвався на фугасі. Разом із ним загинув ще один військовий і двоє волонтерів. Соколенко похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

– полковник Міністерства внутрішніх справ. Загинув 17 травня 2015 року в Луганській області. Автомобіль, на якому Соколенко з волонтерами віз гуманітарну допомогу на фронт, підірвався на фугасі. Разом із ним загинув ще один військовий і двоє волонтерів. Соколенко похований на Личаківському цвинтарі у Львові. Дмитро Гончаренко (нагороджений 9 травня, посмертно) – волонтер, активіст, учасник Революції гідності. Як повідомили в Адміністрації президента, Гончаренко доправляв волонтерську гуманітарну допомогу на позиції українських військових навесні 2014-го, коли потрапив у полон. Бойовики катували його і розстріляли в окупованому на той час Сєвєродонецьку в липні 2014 року. Перепоховати Гончаренка в рідному селі Васильків під Києвом вдалося в квітні 2018-го.

– волонтер, активіст, учасник Революції гідності. Як повідомили в Адміністрації президента, Гончаренко доправляв волонтерську гуманітарну допомогу на позиції українських військових навесні 2014-го, коли потрапив у полон. Бойовики катували його і розстріляли в окупованому на той час Сєвєродонецьку в липні 2014 року. Перепоховати Гончаренка в рідному селі Васильків під Києвом вдалося в квітні 2018-го. Василь Грицак (нагороджений 9 травня) – голова Служби безпеки України. Укази щодо нього, Соколенка і Гончаренка з’явилися в один день, 9 травня. Грицак працював на кількох керівних посадах СБУ, але в 2010 році тодішній президент Віктор Янукович звільнив його з посади першого заступника голови органу і начальника Головного управління «К» по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Повернутися на цю посаду він зміг лише в 2014-му. З липня 2015 року очолює СБУ.

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Орден Ярослава Мудрого

Орден Ярослава Мудрого можуть вручити як громадянам України, так і іноземцям чи апатридам. Ним нагороджують за «видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність». Супутніх виплат чи пільг статут нагороди не передбачає.

Під час офіційного візиту до Брюсселя 14 травня Порошенко вручив нагороду першого ступеня двом чиновникам Євросоюзу: голові Європейської комісії Жану-Клоду Юнкеру та президенту Європейської Ради Дональду Туску.

Вони, згідно з позицією президента, стали кавалерами ордену за підтримку української незалежності і територіальної цілісності, а також сприяння міжнародній солідарності з Україною.

Крім того, Порошенко нагородив орденом п’ятого ступеня низку освітян і чиновників, серед них: міністр культури і актор Євген Нищук та керівник Головного департаменту Адміністрації президента Юрій Оніщенко.

Орден Богдана Хмельницького

Цю нагороду вручають за захист державного суверенітету, територіальної цілісності, зміцнення обороноздатності України. Лицарями ордену наприкінці каденції Порошенка стали п’ятеро людей, серед них – колишній командувач Операції об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв.

Орден «За заслуги»

Нагороду «за видатні досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності на благо України» Порошенко наостанок встиг вручити 62 людям. Серед них:

колишній голова нині ліквідованої Координаційної ради українських організацій Росії , член російської Ради Федерації Василь Дума . Як повідомляла «Українська Правда», це призначення обурило українську діаспору в Росії

член російської Ради Федерації . Як повідомляла «Українська Правда», це призначення обурило українську діаспору в Росії радник президента Руслан Демченко

голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук

прес-секретар президента Святослав Цеголко

позаштатний радник президента, речник його пердвиборчого штабу Олег Медведєв

радник президента Руслан Демченко

Міністр економічного розвитку і торгівлі, віце-прем’єр-міністр Степан Кубів

заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв

Інші нагороди:

орден Княгині Ольги (вручається тільки жінкам за заслуги в державній, науковій, культурній, громадській та інших різних сферах суспільної діяльності) – отримали 20 громадських діячок, лікарок, освітянок і чиновниць (серед них, наприклад – керівниця громадської організації «Юридична сотня» Леся Василенко )

(вручається тільки жінкам за заслуги в державній, науковій, культурній, громадській та інших різних сферах суспільної діяльності) – отримали 20 громадських діячок, лікарок, освітянок і чиновниць (серед них, наприклад – керівниця громадської організації «Юридична сотня» ) орден Данила Галицького – вісім військових і державних службовців (зокрема прокурор відділу департаменту Генеральної прокуратури Олександр Богданов і співробітник Адміністрації президента Микола Антипов )

– вісім військових і державних службовців (зокрема прокурор відділу департаменту Генеральної прокуратури і співробітник Адміністрації президента ) орден «За мужність» – семеро військових Збройних сил України

– семеро військових Збройних сил України медаль «За військову службу» – десять військовослужбовців

Повний перелік нагороджених містять укази президента від 2, 3 і 4 травня.

Термін президентських повноважень Петра Порошенка збігає 20 травня – саме на цей день Верховна Рада призначила церемонію інавгурації новообраного глави держави Володимира Зеленського.