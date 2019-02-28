Путін дав Жванецькому орден «за заслуги»

Президент Росії Володимир Путін нагородив орденом «За внесок у розвиток культури» відомого сатирика-одесита, народного артиста України Михайла Жванецького. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

«За великий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва, багаторічну плідну діяльність нагородити Михайла Жванецького орденом «За заслуги перед Вітчизною» III ступеня», – йдеться в документі.

У соціальній мережі екс-керівник одеського «Правого сектору» Сергій Стерненко заявив, що таке рішення спровокує «протестну реакцію», зокрема через плановані у березні виступи сатирика у Києві та Одесі.

«Або організатори відмовляться від запланованих заходів та самостійно їх скасують, або вони зустрінуть протестну реакцію обурених українців. Є ще альтернатива – публічна відмова Жванецького від нагороди із поясненнями, що агресія Росії щодо України є неприйнятною. Поки такого немає», – написав Стерненко у Facebook.

6 березня цього року Михайлові Жванецькому виповниться 85 років.

Раніше Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність країни. У березні 2014 року Жванецький, який також є народним артистом Росії, підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.