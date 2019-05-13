Порошенко нагородив Туска орденом Ярослава Мудрого

Президент України Петро Порошенко, який перебуває в Брюсселі з офіційним візитом, зустрівся з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, якому вручив орден Ярослава Мудрого першого ступеню.

«За визначний особистий внесок у зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною, підтримку її суверенітету та територіальної цілісності та сприяння співпраці між Україною та Європейським Союзом наказую нагородити Орденом Ярослава Мудрого першого ступеню Його високоповажність Дональда Францішека Туска, президента Європейської ради», – йдеться в указі, який зачитали під час вручення.

Туск подякував Порошенкові і сказав, що «дуже гордий».

Дональд Туск – польський політик, в минулому обіймав посаду прем’єр-міністра Польщі. З грудня 2014 року він очолює Європейську раду. Одразу після обрання на цю посаду, у вересні 2014 року, Туск виступив на підтримку Києва, публічно визнавши, що події на Донбасі є війною.