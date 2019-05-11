«Подножки напоследок»: Последние указы Порошенко

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Назначение 75 судей в Верховный суд, смена главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, увольнение командующего Нацгвардией.

После поражения на выборах Петр Порошенко стал очень активен в кадровых вопросах. Зачем? Ставит ли он «предохранители» от возможного «отката» при президенте Зеленском – или создает рычаги для давления на него? И есть ли шансы у Петра Порошенко еще заявить о себе в большой украинской политике? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политтехнолог, политический эксперт Тарас Загородний и политический эксперт Алексей Минаков.

– Тарас, что бы выделили самым важным из всех этих кадровых ротаций?

Тарас Загородний: По поводу претензий, что Порошенко назначает, тут 50 на 50. Украинцам давно пора привыкнуть, что некоторые вещи в стране не делаются мгновенно. Это касается, в первую очередь, Высшего суда. Там долго проходил конкурс, отбор. Этот процесс, и дальше идет указ президента. Может просто так совпало.

То же касается Антикоррупционного суда. Так совпало, что судьи, которых долго выбирали, наконец-то выбрали. Непосредственно в функцию президента входит эта, возможно, плановая ротация главы ОСС, также была отставка главы Нацгвардии. Тут ничего особенного я не вижу, тем более, что это в рамках полномочий президента.

У нас проблема в стране, что у нас не урегулирован порядок перехода от одного президента к другому. Например, как в США, если приходит следующий президент, там табу на изменения на протяжении одного месяца. У нас это не урегулировано, но он не нарушает закон, делает что хочет. Хотя я не исключаю, что есть мысли, особенно касательно Верховного суда.

– Да, в каждом кадровом назначении есть определенные нюансы. Но в целом, вы не связываете такую волну ротаций, после поражения, какой-то задумкой Петра Порошенко?

Порошенко хочет оставаться в политике, он будет активным игроком и мега активным оппозиционером

​Тарас Загородний: Я сказал, 50 на 50. Конечно, Порошенко хочет оставаться в политике, он будет активным игроком и мегаактивным оппозиционером. Думаю, господину Зеленскому я сильно не буду завидовать. У него вообще будет сложная ситуация. Но каждый старается наполнить власть своими людьми, чтобы, в том числе иметь рычаги. Это политическая борьба.

– 7 мая Петро Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд. Фундация «Де-юре» и Общественный совет доброчестности, которые следят, чтобы все судьи в Верховный суд отвечали определенным критериям, заявили, что из этих 75 – 15 недоброчестные. Таким образом в Верховном суде, по их подстечам, 44 недоброчестных судьи. Алексей, с чем вы связываете, что Порошенко поторопился назначить судей?

Алексей Минаков: Тут нужно понимать, что Порошенко не участвует в конкурсном отборе. Он лишь утверждает. Тем более, он сам инициировал судебную реформу, потом этот процесс затягивался. Под давлением Запада приняли соответствующий законопроект. Параллельно происходили процессы в Верховном суде, который был первым реформирован. Но там есть вопросы и к реформированию Верховного суда, потому что около 30% судей – это судьи, которые получили негативные выводы Общественного совета доброчестности.

А насчет реформирования других ветвей, низших, то мы не можем говорить о какой-то реформе, потому что Общественный совет доброчестности вышел из процесса оценивания судей, так как к их выводам не прислушивались.

– То есть, Петр Порошенко все-таки несет ответственность, он же их назначил, хоть и не отбирал. И та же фундация «Де-юре» обращает внимание, что этот состав Верховного суда, который теперь будет очень трудно пересмотреть, будет пересматривать решение Высшего антикоррупционного суда. То есть это определенный рычаг в руках Петра Порошенко, даже когда он потеряет президентскую власть.

Тарас Загородний: Посмотрим, как это будет работать. Давайте не очаровываться новыми органами. Я помню, сколько радости было, что у нас создано НАЗК, САП, тот же НАБУ. А потом у нас уже НАЗК плохой, САП плохой, НАБУ уже успело вляпаться в американские выборы, и в оборонном скандале. Никто за это не несет ответственности.

Мы должны исходить, что выводы о том, причастен ли человек к коррупции или нет, должны делать правоохранительные органы.

Что касается Антикоррупционного суда, не исключено, что там первые дела будут оправдательных приговоров. Я думаю, что 50% будет оправдательных переговоров, совсем не больше, потому что суд тоже зависит от качества следствия. Если он не видит, что следствие НАБУ или САП принесли ему качественные материалы, если они будут честно судить, они половину дел будут выносить оправдательные переговоры. Надо быть к этому готовыми и не строить иллюзий.

– Алексей, тоже считаете, что Верховный суд не будет рычагом в руках уже бывшего президента на тот момент?

Если он (Зеленский – ред.) хочет делать громкие посадки топ-коррупционеров, ему нужно делать условно судебную реформу 2.0

​Алексей Минаков: Нет, не думаю. Но у нас есть победитель выборов, которые обещал, что «весна придет, будем сажать». Но нужно понимать, что если он хочет делать громкие посадки топ-коррупционеров, ему нужно делать условно судебную реформу 2.0, хотя бы на этих более низких ветвях после Верховного суда. Нужно перезагружать судебную реформу.

– Давайте подберемся к следующей рокировке. Юрий Артеменко по собственному желанию был уволен с поста главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Он объяснил, что устал. Уже через три дня он был назначен членом Нацкомиссии, которая совершает госрегулирование в сфере связей и информатизации. С чем вы связываете такую рокировку?

Тарас Загородний: Тут мутно. Тем более, что он за два месяца до истечению срока дал возможность зайти другому человеку, по странному стечению обстоятельств. Это оказался чиновник администрации президента господин Горковенко, который непосредственно руководил, в том числе избирательной кампанией, был ответственный за отношение со СМИ. Тут человек Порошенко, случайности нет.

Тут нестыковки, то есть человек сказал, что он ушел отдыхать. Либо он не ушел туда отдыхать, либо та комиссия является местом для отдыха работать он там не собирается. Это комиссия, которая распределяет радиочастоты. Это и мобильная связь, и телекоммуникации.

– Касательно Владимира Горковенко, скорее всего он возглавит Нацсовет по вопросам телевиденья и радиовещания. Это другая комиссия, которая занимается проверками телеканалов.

Тарас Загородний: Не просто проверками. Она может инициировать отзыв лицензии каналов. Могут накладывать штрафы, это мощный механизм.

Руководитель назначается на пять лет. Делается так, чтобы Зеленский не смог потом изменить на своего представителя в Нацраде

Алексей Минаков: В чем хитрость этой схемы по изменению руководителей Нацрады. Вопрос в том, что руководитель назначается на пять лет. То есть, делается так, чтобы Зеленский не смог потом изменить на своего представителя в Нацраде.

Тут произошло определенное нарушение процедуры. Президент имеет право назначать руководителя, но снимать, но не имел права. Нацрада сама должна проголосовать, там 8 представителей: 4 от президента и 4 от Верховной Рады. Сейчас может быть судебный иск.

Другой момент, главу можно снять, если Нацрада не утвердит годовой отчет этого руководителя.

Но это действительно такая подножка напоследок.

– Еще одна кадровая перестановка, где по словам экспертов, есть некоторые неувязочки. Глава Нацгвардии Юрий Аллеров, который был уволен. Он сказал, что уходит в отставку по семейным обстоятельствам. И в том же время, в комментарии «Громадському» он сказал, что готов работать уже при президенте Зеленском, если ему предложат. Не видите тут какую-то странность?

Тарас Загородний: Тут президент может увольнять, это силовая вертикаль. А дальше – вопрос взаимоотношений. Если человек не хочет, он не уходит по собственному желанию.

Странная позиция, ты уходишь сам по семейным обстоятельствам, а потом делаешь вид, что готов работать со следующим президентом, намекая, что это не семейные обстоятельства.

– А что это может быть? Попросили?

Силовики это будет большая проблема у Зеленского. Потому что у него очень узкая кадровая скамейка, некого ставить

​Тарас Загородний: Возможно. Но силовики это будет большая проблема у Зеленского. Потому что у него очень узкая кадровая скамейка, некого ставить. По силовой вертикали у нас есть большое давление наших союзников, в первую очередь, США, которые внимательно наблюдают, что происходит в армии, Нацгвардии.

Алексей Минаков: По поводу руководителя Нацгвардии, увольнять просто так тоже нельзя. Должно быть соответствующее заявление от министра МВД Авакова. Из реакции Авакова, который еще никак не комментировал, очевидно, что это согласовано.

Тут когда произойдет инаугурация, Зеленский может спокойно назначать кого хочет, по согласованию с господином Аваковым, высшее командование вооруженных сил без Верховной Рады.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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