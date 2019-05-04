Володимир Горковенко призначений членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення – указ

Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідний указ від 4 травня 2019 року оприлюднений на сайті глави держави.

«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» постановляю: призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», – йдеться у документі.

Раніше сьогодні, 4 травня, з’явився указ президента про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Юрій Артеменко, який був головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і був призначений у 2014 році за квотою президента, 4 травня оголосив про свою відставку через втому і пропозицію перейти на іншу роботу.