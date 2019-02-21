Нацрада перевірить телеканал «112 Україна» через висловлювання Азарова та Рабіновича

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «112 Україна» на предмет розпалювання ворожнечі й поширення необ’єктивної інформації. Це рішення Нацрада ухвалила на засіданні 21 лютого.

У повідомленні вказано, що підставою стали зафіксовані висловлювання ведучого і запрошених учасників ефірів. Ідеться, зокрема, про депутата Верховної Ради Вадима Рабіновича та колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова.

У регуляторі також стверджують, що 15 грудня 2018 року в ефірі каналу пролунала інформація, що «у Вінниці 20 молодиків увірвалися до кафедрального собору та вигнали звідти священиків». Інформація про захоплення собору згодом була спростована, але не в ефірі телеканалу.

Нацрада вбачає у поширених на каналі програмах ознаки порушення законів «Про телебачення і радіомовлення» і «Про інформацію».

Телеканал «112 Україна» наразі не коментував інформацію.

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Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення вже призначала телеканалу «112 Україна» перевірку «через ознаки розпалювання ворожнечі» в жовтні 2018 року.

4 жовтня депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.