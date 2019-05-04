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04 Травень 2019, Київ 13:22
Новини | Суспільство

Голова Нацради з питань ТБ і радіомовлення заявив про відставку

Юрій Артеменко став головою Нацради з питань ТБ і радіомовлення у липні 2014 року

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Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко заявив про намір піти у відставку із займаної посади. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

«Термін моїх повноважень як члена Національної ради завершується у липні. Проте сьогодні, за два місяці до його закінчення, я ухвалив рішення подати у відставку і піти з посади», – повідомив Артеменко.

Він заявив, що причиною такого рішення є «людська втома» і пропозиція перейти на іншу роботу.
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Юрій Артеменко став головою Нацради з питань ТБ і радіомовлення у липні 2014 року. Був призначений до складу ради за квотою президента.

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