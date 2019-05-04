Голова Нацради з питань ТБ і радіомовлення заявив про відставку

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко заявив про намір піти у відставку із займаної посади. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

«Термін моїх повноважень як члена Національної ради завершується у липні. Проте сьогодні, за два місяці до його закінчення, я ухвалив рішення подати у відставку і піти з посади», – повідомив Артеменко.

Він заявив, що причиною такого рішення є «людська втома» і пропозиція перейти на іншу роботу.

Юрій Артеменко став головою Нацради з питань ТБ і радіомовлення у липні 2014 року. Був призначений до складу ради за квотою президента.