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04 Травень 2019, Київ 14:52
Новини | Політика

З’явився указ президента про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з питань ТБ і радіо

Юрій Артеменко раніше заявив, що хоче покинути посаду через втому та інше місце праці

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Указ президента України Петра Порошенка про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«Постановляю звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Президент України Петро Порошенко», – йдеться в тексті указу на сайті Адміністрації президента.

Указ датується 4 травня 2019 року.

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Юрій Артеменко, що був призначений у 2014 році до складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за квотою президента, 4 травня оголосив про свою відставку через втому і пропозицію перейти на іншу роботу.

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