З’явився указ президента про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з питань ТБ і радіо

Указ президента України Петра Порошенка про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«Постановляю звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Президент України Петро Порошенко», – йдеться в тексті указу на сайті Адміністрації президента.

Указ датується 4 травня 2019 року.

Юрій Артеменко, що був призначений у 2014 році до складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за квотою президента, 4 травня оголосив про свою відставку через втому і пропозицію перейти на іншу роботу.